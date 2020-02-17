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Конфуз Елизаветы II: сайт королевской семьи отсылал посетителей смотреть китайскую порнографию
Королева Великобритании Елизавета II оказалась в неловком положении из-за оплошности своего персонала. Посетителей официального сайта королевской семьи Royal.uk отсылали смотреть китайскую порнографию. Ссылка, по которой предполагалось переходить на сайт благотворительного фонда Dolen Cymru, патроном которого является внук Ее Величества принц Гарри, на самом деле вела на интернет-страницу с роликами для взрослых и секс-шоу, транслировавшимися в прямом эфире.
Причем, как сообщает издание The Sun, при переходе по этой ссылке игнорировались интернет-фильтры для детей — так что доступ к шокирующему неприличному контенту могли получить несовершеннолетние.
Журналисты The Sun информировали об ошибке дворец и благотворительный фонд — после чего она была исправлена. Неправильная ссылка вела на старый домен, который успел сменить владельца.
Ранее «ФАКТЫ» писали, что Меган Маркл показала видео, которое ранее запретил ей публиковать Букингемский дворец.
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— Не знаю, что хуже — то, что муж написал: «Давай расстанемся», или то, что через две минуты прислал другую sms-ку: «Извини, это не тебе»?