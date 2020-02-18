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Единокровная сестра Меган Маркл Саманта продолжила свои нападки на герцогиню Сассекскую. 54-летняя Саманта Маркл уверена, что Меган завидует «прекрасной Кейт Миддлтон». И что она намеренно испортила ей день рождения, сделав объявление о том, что они с Гарри слагают с себя королевские обязанности за день до 38-летия Кейт — 8 января. Хотя королева Елизавета и принц Чарльз просили принца и его жену не спешить с официальными заявлениями прежде, чем будут проговорены все детали. Об этом американка заявила в интервью изданию Daily Star.

«Она никогда не сравнится с Кейт — ведь она культовая фигура! Идеально подходит на роль королевы и очаровательна в роли члена семьи — особенно в качестве матери», — заявила Саманта. Она также добавила: «Я впечатлена тем, как Кейт умеет сделать так, что платье за 200 долларов будет выглядеть на все два миллиона».

Саманта Маркл также раскритиковала то, как Меган и Гарри навязывались президенту компании The Walt Disney Бобу Айгеру на премьере фильма «Король-лев». Гарри буквально выпрашивал работу для жены у растерявшегося магната. Это было еще в июле прошлого года — за шесть месяцев до того, как герцог и герцогиня Сассекские сделали сенсационное заявление о том, что намерены отдалиться от дворца и вести независимый образ жизни, самостоятельно зарабатывая деньги.

Саманта Маркл считает, что просьбы Гарри дать Меган работу были неприличны и преждевременны. По ее мнению, это было бы допустимо лишь после того, как принц и его жена официально отказались от своих королевских ролей. «Это — неуважение к королевскому протоколу. Все равно, что изменить супругу и дать свой номер телефона за обедом — до того, как подать на развод», — уверена родственница герцогини.

Она также сравнила королевскую семью со «стартовой площадкой», которая помогла Меган взлететь выше, чем это мог сделать сериал «Форс-мажоры», в котором она снималась до замужества.

Ранее Саманта также говорила, что Меган пронеслась по королевской семье, как торнадо, разрушив отношения Гарри с его родственниками точно так же, как она разрушила свои собственные семейные связи. И призвала сестру извиниться перед их общим отцом Томасом Марклом, с которым жена принца Гарри не желает больше общаться, хотя он столько сделал для нее. «Без него она сейчас была бы официанткой», — заявила Саманта.

Саманта Маркл

Ранее «ФАКТЫ» писали, что Меган Маркл постаралась затмить Кейт Миддлтон.

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