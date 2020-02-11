- 08:32 В Киеве ночью зарезали мужчину: жуткие детали трагедии
- 08:26 Внук королевы Елизаветы II расстался с женой
- 08:12 Призыв в армию с 18 лет: в Минобороны сделали важное уточнение
- 08:05 Где смотреть онлайн «Динамо» (Киев) — «Динамо» (Загреб): расписание трансляций матча Юношеской лиги УЕФА
- 08:01 Молодая власть толкает нас к «совку», который они не видели, — известный медиаэксперт
- 07:51 Ветерана АТО избили за сделанное автохаму замечание
- 07:28 Самые красивые букеты на Валентинов день: модно и стильно
- 07:24 Метели и сильный ветер: синоптики предупредили о непогоде
- 07:05 Турция уничтожила сотню сирийских военных и тяжелую технику: что произошло
- 06:57 Анна Кошмал вернулась в сериал "Сваты": появились первые фото и видео со съемок нового сезона
- 06:45 Накопить себе на пенсию: что нужно знать о новой пенсионной системе в Украине
- 06:42 Есть ошибки и просчеты: Разумков прокомментировал работу Кабмина
Внук королевы Елизаветы II расстался с женой (фото)
Королевскую семью Великобритании постиг новый удар. После скандала с принцем Эндрю и сенсационным решением принца Гарри и Меган Маркл сложить с себя официальные обязанности, старший внук королевы Елизаветы II Питер Филлип, который недавно снялся в китайской рекламе молока, с расстался со своей женой Отэм. Как пишет издание Hello!, супруги разошлись после 12 лет брака. Официально на развод они пока не подали. Букингемский дворец также не комментировал сообщения в прессе.
По данным СМИ инициатором разрыва стала 41-летняя уроженка Канады Отэм. Ее решение стало для 42-летнего Питера неприятным сюрпризом. Сообщается, что речь о супружеской измене не идет.
У супругов есть две дочери — девятилетняя Саванна и семилетняя Айла. Девочки дружны со старшими детьми принца Уильяма и Кейт Миддлтон — Джорджем и Шарлоттой.
Отэм хочет вернуться к себе на родину — в Канаду, где уже поселились Гарри и Меган. Друзья миссис Филлипс говорят, что поступок герцога и герцогини Сассекских также вдохновил ее на «побег».
Питер Марк Эндрю Филлипс — сын дочери королевы принцессы Анны от первого брака с капитаном марком Филлипсом. По желанию родителей у Питера и его младшей сестры Зары Тиндолл нет королевского титула. Тем не менее он занимает 15-е место в линии наследования престола.
Питер окончил в 2000 году Экзетерский университет, после этого работал менеджером по продажам автомобилей, менеджером команды «Формулы-1» «Уильямс», а с 2005 года работал в Королевском банке Шотландии.
Со своей будущей женой Отэм Келли, консультантом по менеджменту, Филлипс познакомился на Гран-при «Формулы-1» в Монреале в 2003 году. Помолвка состоялась 28 июля 2007 года, а венчание — 17 мая 2008 года в Виндзорском замке.
Ранее «ФАКТЫ» писали, что принц Гарри и Меган Маркл вернутся в Британию по просьбе королевы: названа причина.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
Мозги — не брови. Если нет, не нарисуешь!..