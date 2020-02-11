Внук королевы Елизаветы II расстался с женой (фото)

Мир

Королевскую семью Великобритании постиг новый удар. После скандала с принцем Эндрю и сенсационным решением принца Гарри и Меган Маркл сложить с себя официальные обязанности, старший внук королевы Елизаветы II Питер Филлип, который недавно снялся в китайской рекламе молока, с расстался со своей женой Отэм. Как пишет издание Hello!, супруги разошлись после 12 лет брака. Официально на развод они пока не подали. Букингемский дворец также не комментировал сообщения в прессе.

По данным СМИ инициатором разрыва стала 41-летняя уроженка Канады Отэм. Ее решение стало для 42-летнего Питера неприятным сюрпризом. Сообщается, что речь о супружеской измене не идет.

У супругов есть две дочери — девятилетняя Саванна и семилетняя Айла. Девочки дружны со старшими детьми принца Уильяма и Кейт Миддлтон — Джорджем и Шарлоттой.

Отэм хочет вернуться к себе на родину — в Канаду, где уже поселились Гарри и Меган. Друзья миссис Филлипс говорят, что поступок герцога и герцогини Сассекских также вдохновил ее на «побег».

Питер Марк Эндрю Филлипс — сын дочери королевы принцессы Анны от первого брака с капитаном марком Филлипсом. По желанию родителей у Питера и его младшей сестры Зары Тиндолл нет королевского титула. Тем не менее он занимает 15-е место в линии наследования престола.

Питер окончил в 2000 году Экзетерский университет, после этого работал менеджером по продажам автомобилей, менеджером команды «Формулы-1» «Уильямс», а с 2005 года работал в Королевском банке Шотландии.

Со своей будущей женой Отэм Келли, консультантом по менеджменту, Филлипс познакомился на Гран-при «Формулы-1» в Монреале в 2003 году. Помолвка состоялась 28 июля 2007 года, а венчание — 17 мая 2008 года в Виндзорском замке.

Питер и Отэм с дочками

Ранее «ФАКТЫ» писали, что принц Гарри и Меган Маркл вернутся в Британию по просьбе королевы: названа причина.

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