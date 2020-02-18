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Украина

Есть два варианта: в Украине спрогнозировали войну между Россией и Беларусью

9:06 18 февраля 2020 306
Путин и Лукашенко
Инф. «ФАКТОВ»

Беларусь, недавно отстоявшая свое требование покупать у России нефть по ценам мирового рынка, столкнется с такой же войной и трудностями, как и Украина, если захочет оставаться независимым государством.

«Несколько лет назад я разговаривал с белорусскими журналистами, и когда я официально заявил им, что если они захотят остаться независимыми, то столкнутся с такой же войной, такими же трудностями и такими же страданиями, как и мы, они не поверили мне. Возможно, теперь они меньше сомневаются», — цитирует «Новое время» министра иностранных дел Украины Вадима Пристайко, давшего интервью чешскому изданию Respekt.

В то же время глава украинского дипломатического ведомства отметил, что до сих пор надеется на то, что тогда был не прав. «Белорусы спокойны и терпеливы. Но мы были спокойными и терпеливыми людьми — и это будет продолжаться до тех пор, пока они не начнут убивать вас. Тогда вы тоже начинаете убивать. Даже если противник сильнее, то что вам еще остается?» — добавил Пристайко.

По его словам, возможны два варианта развития событий. Первый — с помощью зарубежных партнеров быть благоразумными и спокойными — и проиграть. Второй — начать сражаться прямо сейчас.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», экономист, руководитель аналитической группы «Центр развития» Сергей Алексашенко считает, что Россия может захватить Беларусь по крымскому сценарию или же официальному Минску придется договариваться с Кремлем.

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