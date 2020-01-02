Путин захватит Беларусь: в России предрекли повторение крымского сценария

Мир

Россия может захватить Беларусь по крымскому сценарию или же белорусскому президенту Александру Лукашенко, который недавно пригрозил Москве реакцией Запада и НАТО на насильственную «интеграцию», придется как-то договариваться с Кремлем.

Такую точку зрения в эфире «Эха Москвы» высказал экономист, руководитель аналитической группы «Центр развития» Сергей Алексашенко. По его словам, Лукашенко понимает, что «вес» у Беларуси и России разный. «В его интервью несколько раз звучало: я понимаю, что у нас веса не равные, но тем не менее я хочу с уважением, чтобы вы меня любили, какой я есть. Чтобы по взаимному согласию», — отменил он, не исключив «интеграцию» Беларуси по крымскому сценарию.

«Почему нет? Трактористы из Смоленска, из Брянской области заедут туда, в местном военторге что-то закупят — и интегрируют Беларусь по крымскому сценарию. Никакого согласия ни от президента Белоруссии, ни от парламента Белоруссии нет. От парламента Белоруссии потребуется, потому что там встанут автоматчики, как в Крыму, снайперы, и под дулами автомата члены парламента проголосуют, как надо, объявят референдум, который тоже посчитают правильно», — отметил Алексашенко.

Что же касается второго варианта — как-то договориться, — то, по словам эксперта, российским властям может не нравиться позиция Лукашенко, который настаивает на «одинаковости», но его логика прозрачна и понятна.

«Он говорит: окей, ребята, интеграция — значит у нас все одинаково, не должно быть разницы между нами. Чтобы законы были одинаковыми, суды одинаковы, органы безопасности работали одинаково. Чтобы у нас вообще все-все было одинаково. Тогда и цены на первичные энергоресурсы тоже должны быть одинаковыми», — добавил экономист.

Материал о российско-белорусских отношениях «Путин продолжит давить на Лукашенко: причины провала „интеграции“ России с Беларусью» читайте на сайте «ФАКТОВ».

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