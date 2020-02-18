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Глава госпиталя в Ухане стал жертвой коронавируса
Во вторник, 18 февраля, в Китае умер еще один медик, подхвативший коронавирус — директор больницы в охваченном эпидемией Ухане Лю Чжимин.
Как сообщает китайское англоязычное издание «Глобал Тайм», медик умер от пневмонии, вызванной COVID19. Среди жертв коронавируса он — первый руководитель медицинского учреждения.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в Китае заявили, что пик эпидемии пневмонии, вызываемой коронавирусом, придется на середину — конец февраля, а к апрелю этого года эпидемиологическая ситуацию в КНР стабилизируется.
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