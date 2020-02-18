24.24 / 24.48 26.22 / 26.61
Киев: +2
Архив
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Мир

Глава госпиталя в Ухане стал жертвой коронавируса

9:31 18 февраля 2020 169
Умерший врач из Китая Лю Чжимин
Инф. «ФАКТОВ»

Во вторник, 18 февраля, в Китае умер еще один медик, подхвативший коронавирус — директор больницы в охваченном эпидемией Ухане Лю Чжимин.

Как сообщает китайское англоязычное издание «Глобал Тайм», медик умер от пневмонии, вызванной COVID19. Среди жертв коронавируса он — первый руководитель медицинского учреждения.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в Китае заявили, что пик эпидемии пневмонии, вызываемой коронавирусом, придется на середину — конец февраля, а к апрелю этого года эпидемиологическая ситуацию в КНР стабилизируется.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу

Сейчас читают

обстрелы

В районе Золотого идет тяжелый бой: появилась тревожная информация с Донбасса (видео)

Владимир Путин

Путин развяжет новую войну уже в марте: в Москве озвучили страшный прогноз

Дмитрий Дибров

В Москве срочно госпитализировали известного телеведущего Дмитрия Диброва: первые подробности

Модный маникюр

Новые тренды в маникюре: оттенки – мятное молоко и белый жемчуг, цветочный дизайн (фото)

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2020 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер