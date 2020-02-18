Мир

Нужно запастись терпением: в Китае рассказали, когда пойдет на спад эпидемия, вызванная коронавирусом

Пик эпидемии пневмонии нового типа, которая могла быть вызвана лабораторными экспериментами над летучими мышами, придется в Китае на середину — конец февраля. Об этом заявил глава специальной комиссии по борьбе с распространением пневмонии Государственного комитета по делам здравоохранения КНР Чжун Наньшань, передает ТАСС.

«Согласно имеющейся математической модели и действующим мерам правительства, пиковое значение может быть достигнуто во второй или третьей декаде февраля», — приводит его слова во вторник Центральное телевидение Китая.

Также он отметил, что к апрелю эпидемиологическая ситуация в стране стабилизируется.

«Где-то к апрелю эпидемиологическая ситуация в стране стабилизируется», — подчеркнул он во время телемоста с работающими в Ухане.

Вспышка заболевания, вызываемого новым коронавирусом, была зафиксирована в крупном китайском городе Ухане в конце декабря 2019 года. Всемирная организация здравоохранения признала ее чрезвычайной ситуацией международного масштаба, охарактеризовав как эпидемию с многочисленными очагами. За пределами КНР случаи заражения были выявлены в 25 странах.

Напомним, что согласно последним данным, число жертв вируса в Китае достигло почти 1,9 тыс., выздоровели 12,5 тыс., инфицированы 72,4 тыс. человек.

В то же время во всем мире число умерших от коронавируса нового типа составило 1873, смогли победить болезнь 12 799 человек, количество инфицированных достигло 73 335 людей. Такие данные приводит сайт wordometers.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что, китайские медики заявили об изобретении эффективного средства для лечения коронавируса. Метод заключается в переливании зараженным плазмы уже переболевших пациентов.

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