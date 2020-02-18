Политика

Пристайко допустил, что пособники боевиков могут выиграть местные выборы на Донбассе

После деоккупации Донбасса в органы местного самоуправления по результатам выборов, которые в команде Зеленского надеются провести по существующим законам, могут попасть те, кто сейчас занимает высокие посты в так называемых «ДНР» и «ЛНР». Об этом в эфире телеканала ICTV заявил министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко.

По его мнению, это естественно для демократического государства.

Дипломат отметил, что Украина как демократическое государство избрала для себя такую модель проведения местных выборов для того, чтобы получить минимальную власть на местах, там где выборы давно уже не проводились.

Глава украинского МИДа не исключил, что часть руководителей, сейчас занимающих посты ОРДЛО, после реинтеграции по результатам выборов останутся на новых должностях.

Пристайко возлагает ответственность за новую власть в районах на местных жителей, считая, что жители оккупированного Донбасса сами должны выбрать и нести за избранных ими людей ответственность.

Отмечается, что речь не идет о народных депутатах, а только о местной власти.

«Мы не говорим о депутатах, которые сядут в Верховную Раду. Мы хотим легализовать тех людей, которые избирутся на локальном уровне. И те люди, которые выберут их, должны знать, что они несут ответственность теперь, что в их районе будет новый глава», — уточнил Пристайко.

Напомним, команда президента Зеленского намерена на следующей встрече в нормандском формате обсудить вопрос о возможности проведения в октябре 2020 местных выборов на временно оккупированной части Донбасса. В контексте этого обсуждается вопрос создания совместной полицейской миссии с представителями ОБСЕ и местных патрулей так называемых «ЛДНР».

Как сообщали «ФАКТЫ», сегодня в зоне проведения операции Объединенных сил на Донбассе боевики начали обстрелы опорных пунктов ВСУ из минометов больших калибров и артиллерии. Кроме того, они предприняли попытку наступления. Бой идет уже несколько часов.

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