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Новых законов не нужно: Разумков прокомментировал возможность проведения выборов в ОРДЛО
Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков, запретивший недавно допуск в свой кабинет с мобильными телефонами, считает, что действующей законодательной базы достаточно для проведения выборов на временно оккупированных территориях Украины согласно минских договоренностей.
Об этом он сказал в эфире одного из телеканалов, передает Укринформ.
По его словам, в минских договоренностях не прописано, какой именно закон должен быть, а указано лишь то, что выборы должны состояться по украинскому законодательству.
«Выборы на Донбассе должны пройти по украинскому закону. Фактически закон о выборах принят, и он позволяет проводить выборы и на временно оккупированных территориях. Я не считаю, что нужен отдельный закон», — отметил Разумков.
При этом спикер подчеркнул, что таким образом путь для проведения выборов на всей территории нашего государства открыт
Ранее помощник президента Украины Андрей Ермак надеется, что на следующей встрече в нормандском формате украинская сторона сможет договориться о проведении выборов на Донбассе вместе с местными на всей территории страны.
Напомним, что 12 декабря 2019 года Верховная рада Украины приняла за основу и в целом законопроект № 2569 «О внесении изменения в статью 1 закона «Об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей»
Ранее «ФАКТЫ» писали, что представитель Украины в политической подгруппе Трехсторонней контактной группы в Минске Алексей Резников заявлял, что Киев будет настаивать на пересмотре минских соглашений. В частности, изменения касаются порядка выполнения пунктов договоренностей.
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