Украина

Совместные патрули, а не контроль над границей: Пристайко рассказал о теме переговоров в нормандском формате

Анонсировавший предстоящий обмен пленными министр иностранных дел Вадим Пристайко заявил, что в настоящее время предметом обсуждения сторон нормандской встречи является создание совместной полицейской миссии с представителями ОБСЕ и местных патрулей так называемых «ЛДНР». Об этом он сказал во время эфира программы «Свобода слова» на ICTV.

По словам Пристайко, с украинской стороны украинскую границу должны контролировать украинские пограничники.

«Это принципиальная позиция, которую мы должны достичь. Каким образом мы дойдем до этого. Это возможный вариант, который был предложен еще в первом Минске еще в 2014. Было записано, что вдоль украинско-российской границы создается коридор безопасности под контролем ОБСЕ. К большому сожалению, все забыли, что была достигнута такая договоренность», — сказал министр.

В то же время, подчеркнул Пристайко, развитие переговоров в этом контексте пока что не продвигается — больше говорится о том, что нужно обеспечить, например, миротворцами. Или создать совместные патрули, которые бы состояли из представителей Национальной полиции, представителей ОБСЕ и общин, которые сейчас проживают на том месте.

«Как создать это с трех сторон — это то обсуждение, которое ведется прямо сейчас», — заявил Пристайко.

Напомним, что президент Украины Владимир Зеленский заявил, что украинская сторона согласна на совместный контроль границы с представителями ОБСЕ и отдельных районов Донецкой и Луганской областей (ОРДЛО) для проведения местных выборов на Донбассе.

В то же время журналист Юрий Бутусов, как писали «ФАКТЫ», подверг критике заявление Зеленского о возможности привлечения представителей ОРДЛО и ОБСЕ к обеспечению контроля за российско-украинской границей на Донбассе. По его мнению, в нем не сформулированы ответы на главные вопросы: кто командует совместным патрулем, будут ли переданы патрулям функции контроля государственной границы, каким образом эти патрули смогут остановить нарушителей государственной границы Украины, кто будет нести ответственность за жизнь украинских бойцов, в случае нападения на них при пребывании на территории, где не действуют законы Украины, какой контингент и какая техника будет выделена, чтобы обеспечить патрулирование 408 километров неподконтрольной государственной границы днем и ночью.

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