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В Запорожье взорвали отделение банка: первые детали и фото с места ЧП
Во вторник, 18 февраля, в Запорожье неизвестные взорвали отделение «Укрсиббанка». Ранее в Виннице хулиганы повредили помещение отделения «Ощадбанка».
Как сообщает запорожский сайт 061, по информации местных жителей, сильный взрыв в городе прогремел около 3-х часов ночи.
Отделение по улице Бородинской находится на первом этаже жилого дома.
В результате взрыва полностью разрушен пластиковый фасад, выбиты стекла. Входные двери взрывной волной отбросило на несколько метров.
Банкомат, находившийся, в отделении, вскрыт. В устройстве осталась только одна кассета из пяти, были ли деньги в остальных — пока неизвестно.
Сейчас на месте происшествия работает следственно-оперативная группа, криминалисты, взрывотехники.
Напомним, в начале январе в Киеве прокатилась волна взрывов банкоматов. Злоумышленники подорвали банкомат «Ощадбанка», а также пытались взорвать банкомат «Укрсиббанка».
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Выходит утром на крыльцо теща с метлой в руках. Зять ее спрашивает: « Что это вы, мама, подметать собрались или куда-то летите?»