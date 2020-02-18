24.24 / 24.46 26.23 / 26.58
Киев: +2
Архив
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Происшествия

В Запорожье взорвали отделение банка: первые детали и фото с места ЧП

11:04 18 февраля 2020 218
банкомат
Инф. «ФАКТОВ»

Во вторник, 18 февраля, в Запорожье неизвестные взорвали отделение «Укрсиббанка». Ранее в Виннице хулиганы повредили помещение отделения «Ощадбанка».

Как сообщает запорожский сайт 061, по информации местных жителей, сильный взрыв в городе прогремел около 3-х часов ночи.

Отделение по улице Бородинской находится на первом этаже жилого дома.

В результате взрыва полностью разрушен пластиковый фасад, выбиты стекла. Входные двери взрывной волной отбросило на несколько метров.

Банкомат, находившийся, в отделении, вскрыт. В устройстве осталась только одна кассета из пяти, были ли деньги в остальных — пока неизвестно.

Сейчас на месте происшествия работает следственно-оперативная группа, криминалисты, взрывотехники.

Напомним, в начале январе в Киеве прокатилась волна взрывов банкоматов. Злоумышленники подорвали банкомат «Ощадбанка», а также пытались взорвать банкомат «Укрсиббанка».

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу

Сейчас читают

Дмитрий Дибров

В Москве срочно госпитализировали известного телеведущего Дмитрия Диброва: первые подробности

Владимир Путин

Путин развяжет новую войну уже в марте: в Москве озвучили страшный прогноз

Модный маникюр

Новые тренды в маникюре: оттенки – мятное молоко и белый жемчуг, цветочный дизайн (фото)

обстрелы

В районе Золотого идет тяжелый бой: появилась тревожная информация с Донбасса (видео)

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2020 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер