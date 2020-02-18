Происшествия

В Запорожье взорвали отделение банка: первые детали и фото с места ЧП

Во вторник, 18 февраля, в Запорожье неизвестные взорвали отделение «Укрсиббанка». Ранее в Виннице хулиганы повредили помещение отделения «Ощадбанка».

Как сообщает запорожский сайт 061, по информации местных жителей, сильный взрыв в городе прогремел около 3-х часов ночи.

Отделение по улице Бородинской находится на первом этаже жилого дома.

В результате взрыва полностью разрушен пластиковый фасад, выбиты стекла. Входные двери взрывной волной отбросило на несколько метров.

Банкомат, находившийся, в отделении, вскрыт. В устройстве осталась только одна кассета из пяти, были ли деньги в остальных — пока неизвестно.

Сейчас на месте происшествия работает следственно-оперативная группа, криминалисты, взрывотехники.

Напомним, в начале январе в Киеве прокатилась волна взрывов банкоматов. Злоумышленники подорвали банкомат «Ощадбанка», а также пытались взорвать банкомат «Укрсиббанка».

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