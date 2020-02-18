Расстрел Майдана: ГБР задержало экс-бойца "Омеги" (фото)

Происшествия

Следователи Государственного бюро расследований, которые ведут «дела Майдана», задержали и сообщили о подозрении бывшему бойцу спецподразделения «Омега», который участвовал в подавлении протестов в центре Киева.

Как сообщили в ГБР, бывший офицер отдельного отряда специального назначения и борьбе с терроризмом Внутренних войск МВД Украины подозревается в превышении власти и служебных полномочий, которое сопровождалось применением оружия, а также в умышленном убийстве граждан.

Следствием установлено, что 20 февраля 2014 подозреваемый боец ​​"Омеги", действуя совместно и согласованно с другими представителями правоохранительных органов, стрелял на поражение в направлении скопления безоружных людей на ул. Институтской и Майдане Независимости в Киеве. В результате спецназовец ранил одного из митингующих и одного убил.

17 февраля 2020 бывшего спецназовца задержали. Сейчас решается вопрос об избрании в отношении него меры пресечения.

В случае доказательства вины, подозреваемому грозит лишение свободы на срок от 10 до 15 лет или пожизненное заключение.

Напомним, в конце декабря 2019 года в рамках обмена Киев передал ОРДЛО пятерых бывших сотрудников подразделения «Беркут», которых подозревают в расстрелах мирных жителей во время Революции Достоинства. Позже двое из них — Александр Маринченко и Сергей Тамтура — вернулись в Киев. По информации адвоката Александра Горошинского, троих «беркутовцев» будут пытаться из ОРДЛО также вернуть в Киев. Все они находятся в статусе подсудимых.

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