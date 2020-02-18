- 12:15 Биатлон в Антхольце: онлайн-видеотрансляция женской индивидуальной гонки на ЧМ
- 12:12 Наступление на Донбассе: СНБО проводит брифинг по итогам заседания (онлайн-трансляция)
- 12:02 Выздоравливают 80% пациентов: ВОЗ сделала важное заявление о коронавирусе Covid-2019
- 12:00 Дочь Мадонны Лурдес «забыла надеть юбку»
- 11:58 Путин пошел в наступление на Донбассе: два важных итога для Зеленского
- 11:50 Расстрел Майдана: ГБР задержало экс-бойца "Омеги"
- 11:42 Где смотреть онлайн «Боруссия» Д — «ПСЖ»: расписание трансляций матча Лиги чемпионов
- 11:39 Годовщина расстрелов на Майдане: в Украине чтят память Героев Небесной сотни
- 11:34 Массовое отравление на Львовщине: девять человек попали в больницу
- 11:29 Пьяная женщина спровоцировала масштабное ДТП в Киеве
- 11:19 «В цей час 6 років тому мого тата вбили. Але ще не опізнали», — дочь Героя Небесной сотни
- 11:19 Очень вкусные теплые салаты: быстрые рецепты для ужина
Расстрел Майдана: ГБР задержало экс-бойца "Омеги" (фото)
Следователи Государственного бюро расследований, которые ведут «дела Майдана», задержали и сообщили о подозрении бывшему бойцу спецподразделения «Омега», который участвовал в подавлении протестов в центре Киева.
Как сообщили в ГБР, бывший офицер отдельного отряда специального назначения и борьбе с терроризмом Внутренних войск МВД Украины подозревается в превышении власти и служебных полномочий, которое сопровождалось применением оружия, а также в умышленном убийстве граждан.
Следствием установлено, что 20 февраля 2014 подозреваемый боец "Омеги", действуя совместно и согласованно с другими представителями правоохранительных органов, стрелял на поражение в направлении скопления безоружных людей на ул. Институтской и Майдане Независимости в Киеве. В результате спецназовец ранил одного из митингующих и одного убил.
17 февраля 2020 бывшего спецназовца задержали. Сейчас решается вопрос об избрании в отношении него меры пресечения.
В случае доказательства вины, подозреваемому грозит лишение свободы на срок от 10 до 15 лет или пожизненное заключение.
Напомним, в конце декабря 2019 года в рамках обмена Киев передал ОРДЛО пятерых бывших сотрудников подразделения «Беркут», которых подозревают в расстрелах мирных жителей во время Революции Достоинства. Позже двое из них — Александр Маринченко и Сергей Тамтура — вернулись в Киев. По информации адвоката Александра Горошинского, троих «беркутовцев» будут пытаться из ОРДЛО также вернуть в Киев. Все они находятся в статусе подсудимых.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
«Не хочу разбираться в помоях»: Алена Мозговая высказалась о скандале вокруг Дэвида Аксельрода (фото)
- Почему закрыли казино? - Так они людей обирали до нитки. - Тогда почему налоговую до сих пор не закрыли?