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Рябошапка рассказал о статусе экс-беркутовцев, которые вернулись в Киев после обмена
Экс-беркутовцы Александр Маринченко и Сергей Тамтура, которые вернулись в Киев после обмена в декабре 2019 года и теперь требуют «восстановить честное имя спецподразделения «Беркут», остаются в статусе подсудимых.
Об этом в эфире «Свободы слова» заявил генеральный прокурор Руслан Рябошапка. Он отметил, что дело о расстрелах на Майдане зимой 2014 года рассматривается в суде, и что процессуальный статус Маринченко и Тамтуры не изменился.
Что же касается меры пресечения, то, по словам генпрокурора, если бывшие бойцы спецподразделения будут являться в суд на заседания, то оснований для ее изменения не будет. «Если не будут являться, мы будем реагировать иначе», — добавил Руслан Рябошапка.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», после выдачи в ОРДЛО бывшие бойцы роты «Беркут» Сергей Зинченко и Павел Аброськин в эфире российского пропагандистского телеканала «Россия 24» заявили о своей невиновности в гибели людей во время Революции достоинства.
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