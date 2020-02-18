Выздоравливают 80% пациентов: ВОЗ сделала важное заявление о коронавирусе Covid-2019

Мир

Болезнь у 80 процентов пациентов, заболевших в результате инфицирования коронавирусом, проходит мягко и они выздоравливают. В то же время в Китае количество заболевших превысило 72 тысячи человек.

Об этом заявил генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус. «В 2 процентах зарегистрированных случаев COVID19 вирус является смертельным, и риск смерти возрастает с возрастом. Мы наблюдаем относительно немного случаев среди детей. Необходимы дополнительные исследования, чтобы понять, почему так происходит», — заявил он во время брифинга.

По данным ВОЗ, примерно у 14 процентов вирус вызывает тяжелое заболевание, включая пневмонию и одышку, а у около 5 процентов — критическое заболевание, включая дыхательную недостаточность и септический шок.

«Международная команда экспертов, которая сейчас находится в Китае, работает с китайскими коллегами, чтобы лучше понять пробелы и улучшить наше понимание вспышки COVID19», — добавил гендиректор ВОЗ.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», одного из украинцев с коронавирусом, который он подхватил на круизном лайнере Diamond Princess в Япомнии, могут выписать из госпиталя уже 18 февраля. Второй заболевший член экипажа круизного лайнера проходят лечение в военном госпитале, который находится недалеко от японского города Йокогама.

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