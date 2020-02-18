24.25 / 24.47 26.24 / 26.59
Киев: +2
Архив
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Мир

Выздоравливают 80% пациентов: ВОЗ сделала важное заявление о коронавирусе Covid-2019

12:02 18 февраля 2020 317
Коронавирус
Инф. «ФАКТОВ»

Болезнь у 80 процентов пациентов, заболевших в результате инфицирования коронавирусом, проходит мягко и они выздоравливают. В то же время в Китае количество заболевших превысило 72 тысячи человек.

Об этом заявил генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус. «В 2 процентах зарегистрированных случаев COVID19 вирус является смертельным, и риск смерти возрастает с возрастом. Мы наблюдаем относительно немного случаев среди детей. Необходимы дополнительные исследования, чтобы понять, почему так происходит», — заявил он во время брифинга.

По данным ВОЗ, примерно у 14 процентов вирус вызывает тяжелое заболевание, включая пневмонию и одышку, а у около 5 процентов — критическое заболевание, включая дыхательную недостаточность и септический шок.

«Международная команда экспертов, которая сейчас находится в Китае, работает с китайскими коллегами, чтобы лучше понять пробелы и улучшить наше понимание вспышки COVID19», — добавил гендиректор ВОЗ.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», одного из украинцев с коронавирусом, который он подхватил на круизном лайнере Diamond Princess в Япомнии, могут выписать из госпиталя уже 18 февраля. Второй заболевший член экипажа круизного лайнера проходят лечение в военном госпитале, который находится недалеко от японского города Йокогама.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу

Сейчас читают

Дмитрий Дибров

В Москве срочно госпитализировали известного телеведущего Дмитрия Диброва: первые подробности

Владимир Путин

Путин развяжет новую войну уже в марте: в Москве озвучили страшный прогноз

Модный маникюр

Новые тренды в маникюре: оттенки – мятное молоко и белый жемчуг, цветочный дизайн (фото)

Зеленский

Путин пошел в наступление на Донбассе: два важных итога для Зеленского

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2020 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер