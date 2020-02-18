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Коронавирус на Diamond Princess: появилась оптимистичная информация о заразившихся украинцах
Два украинца с круизного лайнера Diamond Princess, у которых обнаружили коронавирус COVID-19, проходят лечение в военном госпитале, который находится недалеко от японского города Иокогама. Об этом заявил министр иностранных дел Вадим Пристайко в эфире канала ICTV.
По его словам, одного из них могут выписать уже 18 февраля. Второй тоже чувствует себя нормально. Украинские консулы связывались с врачами и имеют всю информацию об инфицированных украинцах.
Напомним, круизный лайнер Diamond Princess с 3700 пассажирами на борту находится на карантине с 3 февраля. Общее количество заразившихся на корабле членов экипажа и пассажиров достигло 454. Карантин планируют снять 19 февраля.
На днях США эвакуировали 300 своих граждан-пассажиров круизного лайнера, у которых не были обнаружены симптомы заражения коронавирусом.
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