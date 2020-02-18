24.28 / 24.50 26.29 / 26.64
Киев: +5
Архив
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Мир

Подбирается к 2 тысячам: в Китае снова увеличилось число жертв коронавируса

2:52 18 февраля 2020 28
Ухань, больница
Инф. «ФАКТОВ»

В Китае жертвами нового коронавируса, который за истекшие сутки впервые нашли у россиянки, стали 1868 человек.

Об этом сообщили во вторник в Государственном комитете по вопросам здравоохранения КНР, пишет ТАСС.

Также в сообщении отмечается, что за все время выздоровели более 12,5 тыс. человек.

При этом за сутки были зафиксированы 98 смертей от заболевания, вызванного коронавирусом, 1701 человек был выписан из больницы. Общее число зараженных коронавирусом нового типа в КНР превысило 72,4 тыс. человек, увеличившись за сутки на 1,8 тыс.

При этом выздоровели 7862 человека.

По данным Комитета по вопросам гигиены и здравоохранения региона, за сутки были зафиксированы 93 смерти от заболевания, вызванного коронавирусом, 1223 человека были выписаны из больницы. Общее количество зараженных коронавирусом нового типа в провинции достигло почти 60 тыс. человек, увеличившись за сутки на 1,8 тыс.

Напомним, что вспышка нового коронавируса (2019-nCoV) была зафиксирована в конце декабря 2019 года в самом густонаселенном городе Центрального Китая — 12-миллионном Ухане. Всемирная организация здравоохранения признала ее чрезвычайной ситуацией международного масштаба, охарактеризовав как эпидемию с многочисленными очагами. За пределами КНР случаи заражения были выявлены в 25 странах.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что из-за отсутствия вакцины в Китае научились бороться с коронавирусом средствами от малярии.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу

Сейчас читают

Дмитрий Дибров

В Москве срочно госпитализировали известного телеведущего Дмитрия Диброва: первые подробности

белковая пища

Недостаток белковой пищи ухудшает работу иммунитета: какие продукты самые полезные

Владимир Путин

Путин развяжет новую войну уже в марте: в Москве озвучили страшный прогноз

Дмитрий Дибров

Дмитрий Дибров: «Мне удалось ввести на телевидении нормальный диалог»

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2020 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер