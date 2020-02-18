Мир

Подбирается к 2 тысячам: в Китае снова увеличилось число жертв коронавируса

В Китае жертвами нового коронавируса, который за истекшие сутки впервые нашли у россиянки, стали 1868 человек.

Об этом сообщили во вторник в Государственном комитете по вопросам здравоохранения КНР, пишет ТАСС.

Также в сообщении отмечается, что за все время выздоровели более 12,5 тыс. человек.

При этом за сутки были зафиксированы 98 смертей от заболевания, вызванного коронавирусом, 1701 человек был выписан из больницы. Общее число зараженных коронавирусом нового типа в КНР превысило 72,4 тыс. человек, увеличившись за сутки на 1,8 тыс.

При этом выздоровели 7862 человека.

По данным Комитета по вопросам гигиены и здравоохранения региона, за сутки были зафиксированы 93 смерти от заболевания, вызванного коронавирусом, 1223 человека были выписаны из больницы. Общее количество зараженных коронавирусом нового типа в провинции достигло почти 60 тыс. человек, увеличившись за сутки на 1,8 тыс.

Напомним, что вспышка нового коронавируса (2019-nCoV) была зафиксирована в конце декабря 2019 года в самом густонаселенном городе Центрального Китая — 12-миллионном Ухане. Всемирная организация здравоохранения признала ее чрезвычайной ситуацией международного масштаба, охарактеризовав как эпидемию с многочисленными очагами. За пределами КНР случаи заражения были выявлены в 25 странах.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что из-за отсутствия вакцины в Китае научились бороться с коронавирусом средствами от малярии.

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