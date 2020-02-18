- 14:14 В Киеве после карантина открылась большая часть школ
- 14:09 Zagoriy Foundation проведет конференцию с участием CEO движения Giving Tuesday
- 14:08 «Украинцам напомнили о цене непокорности»: журналист мощно обратился к властям после атаки на Донбассе
- 14:01 Где смотреть онлайн «Атлетико» — «Ливерпуль»: расписание трансляций матча Лиги чемпионов
- 14:01 Политзаключенный журналист Семена выехал из Крыма
- 14:00 Где смотреть онлайн «Шахтер» — «Бенфика»: расписание трансляций матча Лиги Европы
- 13:55 Акробат поневоле: собака переоценила свои силы, пытаясь перепрыгнуть препятствие
- 13:48 Била и даже сломала палец: стало известно о насилии в группе KAZKA
- 13:44 Под Киевом начались антитеррористические учения: что важно знать
- 13:33 Английский футболист получил пожизненный срок за изнасилование и убийство
- 13:32 "Нагадил на голову и улыбается": за Киркорова взялись в Думе из-за скандального клипа
- 13:31 «Провокации бывают, но армия ответила сильно»: Зеленский сделал новое заявление об атаке в районе Золотого
Бойцы остались без прикрытия: офицер ВСУ рассказал подробности боя в Золотом
Лейтенант Вооруженных сил Украины Орест Каракевич, бывший лучник Майдана, сообщил о бое, который произошел в Луганской области возле Золотого во вторник, 18 февраля.
«Классика боя. 5 утра, артподготовка, затем пехота. 3 группы по 20 человек. По предварительным данным у нас есть погибшие и раненые», — написал Каракевич в Facebook.
По его словам, причина потерь в том, что на участке в Золотом отвели артиллерию. В результате украинские бойцы остались без прикрытия.
«Совместные патрули? „Примирение“?! „Уменьшение обстрелов на участке разведения“?!» — спрашивает Каракевич.
Он добавил, что друзья с фронта написали — украинских военных выбили с опорного пункта в Орехово.
Ранее сообщалось, что лучник Майдана на войне стал снайпером.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
Мужик пишет объяснительную в полиции: «Находясь под воздействием психотропных существ...» Полицейский его поправляет: «Правильно писать «веществ». — «Так это ж я о жене и теще!..»