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Украина

Бойцы остались без прикрытия: офицер ВСУ рассказал подробности боя в Золотом

13:20 18 февраля 2020 1145
Бой
Инф. «ФАКТОВ»

Лейтенант Вооруженных сил Украины Орест Каракевич, бывший лучник Майдана, сообщил о бое, который произошел в Луганской области возле Золотого во вторник, 18 февраля.

«Классика боя. 5 утра, артподготовка, затем пехота. 3 группы по 20 человек. По предварительным данным у нас есть погибшие и раненые», — написал Каракевич в Facebook.

По его словам, причина потерь в том, что на участке в Золотом отвели артиллерию. В результате украинские бойцы остались без прикрытия.

«Совместные патрули? „Примирение“?! „Уменьшение обстрелов на участке разведения“?!» — спрашивает Каракевич.

Он добавил, что друзья с фронта написали — украинских военных выбили с опорного пункта в Орехово.

Ранее сообщалось, что лучник Майдана на войне стал снайпером.

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