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Происшествия

Машина улетела в лес: фото и видео жуткого ДТП на Гостомельском шоссе под Киевом

15:10 18 февраля 2020 259
Разбитый автомобиль
Василий ТАЛЬСКИЙ, «ФАКТЫ»

Утром 18 февраля на Гостомельском шоссе, приблизительно в полутора километрах от КП полиции, столкнулись «Тойота» и «Ситроен Берлинго». Обе машины двигались в сторону Киева.

В какой-то момент «водитель» Ситроен начал маневр из правого ряда налево, не пропустив «Тойоту». Корреспондент «ФАКТОВ» побывал на месте происшествия.

В результате столкновения «Тойота» улетела через противоположную полосу в лес.

«Ситроен» остался посреди дороги.

Водитель «Ситроен» госпитализирован в тяжелом состоянии. Водитель «Тойоты» тоже оказался в больнице.

ДТП в значительной степени осложнило движение транспорта в обе стороны. Работали спасатели, медики, следственная группа.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что в Киеве пьяная женщина спровоцировала масштабное ДТП.

Также корреспондент «ФАКТОВ» побывал на месте смертельного ДТП под Киевом, которое произошло неделю назад. Там грузовик буквально разорвал легковушку. В тот же день на мосту возле метро «Нивки» в Киеве в двойном ДТП пострадали водители и пассажиры.

Фото автора

Видео предоставлено Дмитрием Клещенко

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