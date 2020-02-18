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Машина улетела в лес: фото и видео жуткого ДТП на Гостомельском шоссе под Киевом
Утром 18 февраля на Гостомельском шоссе, приблизительно в полутора километрах от КП полиции, столкнулись «Тойота» и «Ситроен Берлинго». Обе машины двигались в сторону Киева.
В какой-то момент «водитель» Ситроен начал маневр из правого ряда налево, не пропустив «Тойоту». Корреспондент «ФАКТОВ» побывал на месте происшествия.
В результате столкновения «Тойота» улетела через противоположную полосу в лес.
«Ситроен» остался посреди дороги.
Водитель «Ситроен» госпитализирован в тяжелом состоянии. Водитель «Тойоты» тоже оказался в больнице.
ДТП в значительной степени осложнило движение транспорта в обе стороны. Работали спасатели, медики, следственная группа.
Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что в Киеве пьяная женщина спровоцировала масштабное ДТП.
Также корреспондент «ФАКТОВ» побывал на месте смертельного ДТП под Киевом, которое произошло неделю назад. Там грузовик буквально разорвал легковушку. В тот же день на мосту возле метро «Нивки» в Киеве в двойном ДТП пострадали водители и пассажиры.
Фото автора
Видео предоставлено Дмитрием Клещенко
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