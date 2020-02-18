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"Лично привезу к вам эвакуированных из Китая": Зеленский припугнул "провокаторов"
Президент Украины Владимир Зеленский на брифинге, который состоялся после заседания СНБО, пригрозил политикам, которые подстрекают людей на протесты из-за планов разместить на карантин людей во избежание распространения коронавируса.
«У нас полностью контролируема ситуация, мы должны забрать наших граждан… Среди них много людей 90-х годов рождения… Хочу обратиться к некоторым политическим партиям, которые подстрекают местное население перекрывать дороги. Мы должны понимать, что забираем своих. А по поводу тех „политических товарищей“… Будете подстрекать людей на протесты, то мы вернем наших граждан и я лично их привезу в особняки в Конча-Заспу», — заявил Зеленский и добавил, что благодаря правоохранительным органам знает, кто именно занимается такими вещами.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», украинские граждане — члены экипажа круизного лайнера Diamond Princess — все еще остаются в японском госпитале. Была информация о том, что одного из них должны выписать 18 февраля, но позже стало известно, что не все тесты были проведены.
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— Знаете, в детстве я боялся темноты. Теперь же, когда вижу свой счет за электроэнергию, я боюсь света!..