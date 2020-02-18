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Украина

Наступление на Донбассе: СНБО проводит брифинг по итогам заседания (онлайн-трансляция)

12:12 18 февраля 2020 545
Наступление на Донбассе
Инф. «ФАКТОВ»

После атаки боевиков на Донбассе президент Украины Владимир Зеленский заявил, что собирает заседание Совета по вопросам национальной безопасности и обороны Украины.

После заседания состоится брифинг. Планируется участие руководства СНБО, СБУ, МВД и Вооруженных сил Украины.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в командовании операцией Объединенных сил заявили о гибели одного бойца ВСУ и четверых раненых воинах.

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