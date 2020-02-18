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Наступление на Донбассе: СНБО проводит брифинг по итогам заседания (онлайн-трансляция)
После атаки боевиков на Донбассе президент Украины Владимир Зеленский заявил, что собирает заседание Совета по вопросам национальной безопасности и обороны Украины.
После заседания состоится брифинг. Планируется участие руководства СНБО, СБУ, МВД и Вооруженных сил Украины.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в командовании операцией Объединенных сил заявили о гибели одного бойца ВСУ и четверых раненых воинах.
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