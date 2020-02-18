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Украина

Сивохо перенес презентацию своей платформы, но обещает продолжать мириться с Донбассом

19:17 18 февраля 2020 62
Сергей Сивохо
Инф. «ФАКТОВ»

Советник секретаря СНБО Сергей Сивохо рассказал о будущем инициированной им «Национальной платформы примирения и единства».

«Это было нелегко — мы сомневались и взвешивали „за и против“, но в итоге приняли решение перенести презентацию Национальной платформы примирения и единства», — написал Сивохо на своей странице в Facebook.

Он также заявил, что продолжает непублично налаживать диалог между простыми людьми.

На какой срок перенесена презентация инициативы пока не известно.

Среди комментариев к посту много язвительных замечаний в адрес позиции, ранее высказанной бывшим шоуменом:


Ранее сообщалось, что Сивохо призвал привлечь к посредничеству в решении конфликта на Донбассе церковь. При этом из его слов трудно понять, какая именно конфессия имеется в виду в качестве эффективного миротворца.

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