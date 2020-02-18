«Слишком старый и жадный»: Аль Пачино бросила его 40-летняя подруга (фото)

Шоу-бизнес

Голливудский актер Аль Пачино, который недавно упал на церемонии вручения премии BAFTA, остался в одиночестве. 79-летнего Пачино бросила его 40-летняя подруга — израильская актриса Мейталь Дохан. Она заявила журналистам издания La'Isha, что «трудно быть с таким старым мужчиной».

«Разница в возрасте, да. Я старалась этого не замечать, но он уже пожилой мужчина, честно говоря. Поэтому, при всей моей любви, это не могло длиться дольше», — сказала она.

Актриса также обвинила актера в скупости. «Он не любит тратить деньги», — сказала Дохан. По словам Мейталь, Аль никогда ничего ей не дарил, кроме цветов.

При этом состоянии кинозвезды оценивается примерно в 180 миллионов долларов.

Израильтянка настаивает на том, что они с бывшим возлюбленным все еще друзья. И что для нее было честью проводить время с ветераном кинематографа.

Аль и Мейталь встречались в течение двух последних лет. Звезда фильмов «Крестный отец», «Запах женщины», «Лицо со шрамом», никогда официально не был женат, хотя у него есть трое детей от двух женщин — 30-летняя Джули Мари от преподавательницы актерского мастерства Яны Тэррант и 18-летние двойняшки Оливия и Антон от актрисы Беверли Д’Анджело.

У него также было множество романов со знаменитостями. До Дохан он встречался с аргентинской актрисой Люсилой Сола — матерью модели Камилы Морроне, нынешней девушки Леонардо Ди Каприо.

Аль Пачино с Мейталь Дохан и дочерью Оливией (справа)

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