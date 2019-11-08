Интервью со звездой

Я играл в школьных спектаклях не из любви к театру, а чтобы пропускать уроки, — Аль Пачино

В американский прокат ограниченным показом 1 ноября вышел новый фильм знаменитого режиссера Мартина Скорсезе. Картина называется «Ирландец» и основана на реальных событиях. Бюджет фильма составил, по словам Скорсезе, 159 миллионов долларов. В ней впервые за многие годы снова сыграли вместе два величайших голливудских актера — Роберт де Ниро и Аль Пачино. Компанию им составили не менее известные Джо Пеши и Харви Кейтель. При таких затратах и таком звездном составе кажется невероятным, что крупнейшие сети кинотеатров в США фактически бойкотируют «Ирландца». Но это так. Ограниченный показ означает, что три недели фильм Скорсезе будет идти только в одном кинотеатре в Нью-Йорке! С 27 ноября он станет доступен подписчикам Netflix, самого популярного в мире стримингового телесервиса. Именно в этом и состоит секрет столь необычной прокатной судьбы картины. Netflix проводит жесткую политику в отношении фильмов, снятых на деньги компании. Они не попадают в прокат. Их можно увидеть только дома по телевизору при условии, что вы являетесь подписчиком Netflix. Деньги на «Ирландца» дала эта компания. А прокатчики мстят ей. Они принципиально не пускают в кинотеатры такие картины. В результате этой войны страдают простые зрители. Миллионы любителей кино не смогут посмотреть фильм, который критики называют лучшей работой Скорсезе. Или одной из лучших. «Ирландцу» прочат «Оскар» и не один. Картина, между прочим, уже приступила к сбору урожая кинопремий. В воскресенье, 3 ноября, в Беверли-Хиллз, штат Калифорния, состоялась церемония вручения награды Hollywood Film Awards. Она проводилась уже в 23-й раз. Американские СМИ подчеркивают, что с нее начинается официальный сезон подведения киноитогов года. Так вот, «Ирландец» победил в трех номинациях: лучшие визуальные эффекты, лучший продюсер (Эмма Тиллингер Коскофф) и лучший актер второго плана — Аль Пачино. Сегодняшнее наше интервью, выходящее каждую неделю в ставшей уже традиционной рубрике «Только в «ФАКТАХ», — разговор с этим замечательным актером. Аль Пачино охотно рассказал не только о съемках в «Ирландце», но и о дружбе с Робертом де Ниро, своей юности, детях. Эксклюзивное право на публикацию интервью в Украине «ФАКТЫ» получили от The Interview People. Ранее «ФАКТЫ» публиковали интервью с Хоакином Фениксом, который рассказал о съемках в нашумевшем фильме «Джокер», где он исполнил главную роль.

«Благодаря специальной технологии мы с Бобом стали моложе на 30 лет»

— Мистер Аль Пачино! Это огромная честь — беседовать с вами. Спасибо, что выбрали для нас минутку. При вашей огромной занятости…

— Господи, мне всегда приятно пообщаться. Я же итальянец. Мы любим поговорить. А занятость… Знаете, я очень занят последние лет 50—60. Боюсь, если обращать на мой график внимание, на разговор времени никогда не будет. Так что валяйте, задавайте ваши вопросы.

— «Ирландец» — фильм, которого ждали так долго и с таким нетерпением.

— Вы в этом уверены?

— Да. Причин для этого много. Вы и де Ниро снова вместе. Вы и Скорсезе вообще впервые вместе! Расскажите, как Роберт и Мартин уговорили вас сняться в этом проекте?

— Вам бы в рекламные агенты идти работать. Черт, мне самому захотелось посмотреть этот фильм. Как вы сказали, он называется? (Смеется.) Ладно, хватит дурачиться. На самом деле, «Ирландец» — один из многих фильмов, которые ежегодно снимаются в Америке. Но это настоящий долгострой. Де Ниро и Скорсезе пришли меня уговаривать сниматься в нем, если не ошибаюсь, семь лет назад. А они уже носились с этой идеей еще несколько лет на тот момент. Вот и считайте. Выходит, работа над картиной велась лет 12, а то и больше. При этом идея же замечательная! Боб и Марти взахлеб рассказывали о ней. А я сидел, смотрел на них, слушал и все время думал: «Парни, а чего вы так распинаетесь передо мной уже несколько часов? Я давно согласен». Проблема была не в том, хочу я сниматься в этой картине или нет. Конечно, хочу. А вот смогу ли? У меня загруженный график. У де Ниро еще хуже с этим. Скорсезе не успевает снять один фильм, как берется за следующий. И жизнь доказала, что я не зря сомневался. Сначала мы с трудом утрясли наши рабочие графики. Затем еще с большим трудом Марти нашел деньги.

Это была та еще эпопея! Крупные студии, услышав, что Скорсезе просит 200 миллионов долларов, тут же отказывались. Они же понимали, что Марти не станет снимать экранизацию комиксов. Ну, не его это, понимаете? Вываливать такие деньги на криминальную драму с кучей старперов в основных ролях? Это нужно быть сумасшедшим.

— И тогда Скорсезе пошел к Netflix?

— Да, когда его с «Ирландцем» послала Paramount. А руководство Netflix сразу сказало: «Мы в деле. Деньги будут». Приятные люди, честное слово.

На премьере картины «Ирландец» Аль Пачино появился со своей подругой, актрисой Мейталь Дохан, и дочерью Оливией (справа)

— А почему Скорсезе нужны были такие большие деньги? Из-за ваших гонораров?

— Ха! Если бы мне столько платили за роль, я бы давно вышел на пенсию. Нет, Марти придумал этот трюк с омолаживанием. В фильме много сцен воспоминаний. И наши герои в них моложе на 30—40 лет, а то и больше. Марти хотел добиться максимальной естественности. Тут никакой грим не поможет. Сделать человека старше очень просто. А вот моложе. Но такая технология, оказывается, есть. Только дорого все это. Каждый эпизод снимали девять камер одновременно с разных точек. Я не силен в этом, знаю только, что потом эти кадры накладывались друг на друга, их обрабатывала специальная компьютерная программа, и мы молодели. Когда Боб и я увидели себя на экране в этих сценах, мы не поверили. И оба выпалили: «С таким методом мы еще лет 30 можем сниматься!»

— Чем отличается эта технология от десятков других? Компьютеры есть компьютеры.

— Я тоже так думал. Но посмотрите на результат. Мы там живые, настоящие! И это все игралось нами на самом деле. Менялись потом только лица. Скорсезе нам все время напоминал: «Аль, Боб! Как вы встаете из кресла?! Вам же сейчас 45. Вот и поднимайтесь на ноги как 45-летние!»

— Трудно было сниматься в таком фильме?

— Непросто. Мне уже 79. Скоро 80 стукнет. А тут 209 минут экранного времени. Это 108 дней съемок, 309 сцен, 117 разных локаций. Но сценарий прекрасный. И было бы преступлением его испортить.

«Джимми Хоффа уступал в популярности только одному человеку в Америке — президенту Кеннеди»

— Фильм основан на реальных событиях. Это криминальная драма, которые так любит Скорсезе…

— Я бы не стал называть «Ирландца» криминальной драмой. Это значительно сужает рамки того, о чем мы хотели рассказать в фильме. Криминальная составляющая в нем, безусловно, есть. Но это рассказ о власти, это история Америки.

— Вы сыграли в картине Джимми Хоффу. Личность легендарная и весьма противоречивая. Что знали о нем до начала съемок?

— Мои представления об этом человеке оказались на поверку весьма поверхностными. Я знал, что Хоффа был популярным профсоюзным лидером. Слышал, что он как-то был связан с мафией. Конечно, знал, что Джимми бесследно пропал. Не знать этого — все равно, что не знать, что случилось с Джоном Ф. Кеннеди! Но чем больше я работал над ролью, тем глубже узнавал Хоффу.

Понимаете, в 60-х Джимми уступал в популярности только одному человеку в Америке — президенту Кеннеди. Простые люди боготворили Хоффу. Власть его боялась. В 1964 году его приговорили к 15 годам тюрьмы. Он долго пытался обжаловать приговор, но в итоге отправился за решетку. В декабре 1971 года Ричард Никсон распорядился сократить срок заключения, и Хоффа досрочно вышел на свободу, дав слово, что в течение 10 лет не будет заниматься профсоюзной деятельностью. А 30 июля 1975 года он бесследно исчез. Хоффа знал слишком много и представлял опасность для многих.

В «Ирландце», основанном на реальных событиях, Аль Пачино сыграл знаменитого профсоюзного лидера Джимми Хоффу

— «Ирландец» претендует на то, чтобы заявить о раскрытии этого старого дела…

— Я вам так скажу: фильм снят по воспоминаниям Фрэнка Ширана по прозвищу Ирландец. Это один из самых известных киллеров в истории Америки. Он отправил на тот свет не менее 25 мафиози. Его рассказы записал Чарльз Брандт, автор нескольких документальных детективов, человек с надежной репутацией. Его книга о Ширане называется «Я слышал, ты красишь дома». Так вот, Брандт утверждает, что Ирландец незадолго до смерти (Фрэнк Ширан умер 14 декабря 2003 года в возрасте 83 лет. — Ред.) сам признался ему, что убил Хоффу. Почему я не должен верить Ширану? Почему я не должен верить Брандту? Как говорит один из персонажей нашего фильма, «если эти люди смогли убить президента США, то почему они не могли убить президента профсоюза?»

— Вы считаете Хоффу хорошим человеком?

— Я знаю, что он искренне стремился помочь простым работягам. И рисковал ради этого всем, в том числе, своей жизнью. Но Джимми вырос в жестоком мире. И использовал методы борьбы, к которым привык с детства. На стороне тех, с кем он боролся, были власть, деньги, закон. У Хоффы только вера в некую справедливость. Его предали и бросили за решетку. А вы знаете, что даже там, в тюрьме, он сумел организовать заключенных и помогал им бороться за улучшение условий содержания? Он искренне всегда стремился помочь тем, кто нуждался в поддержке.

— Вы не первый, кто сыграл Хоффу в кино. В конце 70-х это сделал Сильвестр Сталлоне в фильме «Кулак». В 1992 году Джек Николсон в картине «Хоффа»…

— Я уважаю и Слая, и Джека. Они исходили из того, что было известно о Джимми на тот момент, когда снимались названные вами картины. У нас и Скорсезе было гораздо больше информации. Поэтому мой Хоффа отличается.

— Как так вышло, что вы до «Ирландца» никогда не работали вместе с Мартином Скорсезе?

— Сам удивляюсь. Знаете, многие совершенно убеждены в том, что мы сняли с ним вместе с десяток фильмов. Вот мы и решили исправить этот недочет в наших карьерах. Кстати, люди также уверены, что мы с де Ниро играем часто вместе. Еще одно распространенное заблуждение. Во второй части «Крестного отца» мы оба снимались, но в разных сценах. Тогда ни разу не встретились на съемочной площадке. До сих пор у нас было только два фильма — «Схватка» и «Право на убийство». Люди склонны ошибаться. А вот дружим мы с Бобом уже много лет.

«В театре у меня появилось место, где спать. В тот момент я был бездомным»

— Помните, где и когда познакомились с де Ниро?

— Конечно. Это было на 14-й улице в Нью-Йорке. Мы случайно столкнулись на тротуаре. Я шел со своей тогдашней подругой Джилл Клейбур. К сожалению, ее уже нет с нами. Так вот, она радостно поздоровалась с этим парнем, который врезался в меня. Оказалось, они были знакомы по занятиям в школе актерского мастерства Сары Лоуренс. К тому же вместе снимались в фильме Брайана де Пальмы. Не помню название… Но речь не об этом. Джилл представила нас с Бобом друг другу. Я сразу почувствовал в нем мощную харизму. Потом Джилл сказала мне: «Этот парень — величайший актер. Увидишь!» И я увидел (смеется).

В фильме Мартина Скорсезе впервые за многие годы снова сыграли вместе два величайших голливудских актера — Роберт де Ниро и Аль Пачино. Фото Getty Images

— Я так понимаю, вы с де Ниро потом часто встречались, дружите по сей день. Как же так вышло, что два друга, два прекрасных актера, столь редко снимались вместе?

— Мы сами не понимаем. Думаю, это произошло из-за того, что я в начале своей карьеры играл преимущественно в театре. Кино меня не привлекало. А Боб сразу все силы бросил туда. А потом многие режиссеры не хотели сводить нас вместе, считая, что мы очень похожи.

— Внешне?

— Вы мне льстите. Нет, манера игры, темперамент, типаж, если хотите. Я этого никогда не понимал. Ведь мы с Бобом абсолютно разные.

— Как и когда вы ощутили страсть к актерству? В школе?

— Нет, хотя все мои биографы утверждают обратное. Действительно, я стал играть в школьных спектаклях, когда мне было 11 или 12 лет. Но делал это не из любви к театру, а чтобы пропускать скучные уроки. Мне не нравились почти все предметы — от математики до социологии. Как-то после очередной школьной постановки кто-то сказал мне: «Ты прекрасно играл. Ты — новый Марлон Брандо!» Я поблагодарил вежливо, а сам подумал: «Брандо? Кто это?»

Мне было 15, когда пришлось бросить школу. Мама тяжело болела, отец нас давно бросил. Нужно было работать. Спустя примерно год я случайно попал на просмотр актеров. Набирали труппу в новый экспериментальный театр Actors' Gallery. И меня взяли. Сначала я обрадовался этому по той простой причине, что у меня появилось место, где спать. В тот момент я был бездомным. Теперь появилась возможность ночевать в театре. Вот так, в буквальном смысле, театр стал для меня домом, спас мне жизнь. Я оказался в том месте, о котором, как понял, мечтал всю жизнь.

— Вам скоро 80 лет. Есть какие-то преимущества в таком возрасте?

— Ни единого! Знаю, принято говорить, что с возрастом люди становятся мудрее. Чушь! Да, возможно, ума чуть-чуть прибавилось, но я по-прежнему беспокоен, амбициозен, любопытен не в меру, ревнив. Вряд ли что-то из этого можно назвать признаком мудрости. Пожалуй, у меня появился опыт, которым я хочу делиться с молодыми актерами. Планов много. С радостью брошу все и буду играть на театральной сцене. Особенно, если это Шекспир. Его могу читать и перечитывать бесконечно. И каждый раз открываю для себя что-то новое.

— В чем еще находите мотивацию каждый день вставать и идти на работу?

— В моих детях. Лучшая мотивация. Они постоянно меняются, и мне приходится меняться, чтобы оставаться с ними на одной волне. Дети помогают оставаться молодым, находиться все время в движении. С ними жизнь похожа на взрыв. Как у отца и деда, у меня бывают взлеты и падения. Но это все равно взрыв. Грех жало-ваться…

Ранее «ФАКТЫ» публиковали интервью с исполнителями главных ролей в фильме Квентина Тарантино «Однажды в… Голливуде» Брэдом Питтом, Леонардо Ди Каприо и Марго Робби.

Перевод Игоря КОЗЛОВА, «ФАКТЫ» (оригинал Samantha Reyes/The Interview People)

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