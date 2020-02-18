В Киеве открыли еще один пункт возврата эвакуированных авто

Украина

В Киеве ежедневно увозят на штрафплощадку машины нарушителей правил парковки. Документы для возврата таких авто еще недавно оформляли только в Главном управлении Нацполиции в Киеве (ул. Владимирская, 15) при наличии водительского удостоверения и техпаспорта. Служба упрощенной процедуры возврата автомобиля со штрафплощадки работает также в здании Управления патрульной полиции Киева (улица Народного Ополчения, 9). Там же выдают три квитанции на оплату услуг.

А недавно, как сообщила в Facebook Инспекция по парковке, в столице открыли дополнительное «единое окно» для оформления возврата эвакуированных на штрафплощадку автомобилей. Оно находится при Центре предоставления административных услуг (ЦПАУ) Дарницкого района — на Днепровской набережной, 19б, 2-й этаж, место 67.

Как сообщалось ранее, проблему пробок в Киеве стараются решить с помощью «зеленых маршрутов» и тестируют пилотный проект «умной» парковки. Планируется также открыть при пяти ЦПАУ пункты, где можно будет получить эвакуированные транспортные средства. В этих пунктах организуют электронную очередь, обустроят залы ожидания и установят дежурство инспекторов по парковке. В планах города — добавить оформление возврата эвакуированного транспорта в качестве функционала в приложение KyivSmartCity.

Между тем за семь последних месяцев столичные инспекторы по парковке выписали более девяти тысяч постановлений, а сумма штрафов составила свыше четырех миллионов гривен. За одну только прошлую неделю эвакуировали 554 автомобиля, при этом ежесуточно дежурили 16 единиц спецтехники.

Инспекторы «Киевтранспарксервиса» рекомендуют обращать внимание на подсказки на инфотабличках при парковке на отведенных локациях. Подробности можно найти на сайте. В ведомстве подготовили перечень 345 действующих парковок и список 59 коммерческих паркингов более чем на 14 тысяч мест, на которых можно оставить авто. Напомним, что услуги парковки можно оплачивать с помощью мобильных приложений.

Для автовладельцев также создали интерактивную карту, где представлен сегодняшний парковочный потенциал города.

Ранее сообщалось, что эвакуаторы в Киеве начнут работать круглосуточно. «ФАКТЫ» также писали, что по результатам международного мониторинга, самое неудобное время для перемещений по Киеву — вечер четверга. В это время в столице максимально загруженные дороги. Также мы информировали, что одну из центральных улиц столицы пока передумали делать односторонней.

Фото — avtosos.kiev.ua

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