Варнава в кожаном наряде засветила округлившийся животик (видео)

Шоу-бизнес

В вышедшем на прошлой неделе «богохульном» клипе Филиппа Киркорова на песню «Романы» одну из главных ролей сыграла звезда Comedy Woman Екатерина Варнава, которой запрещен въезд в Украину.

Накануне в Сети появились фото с бекстейджа, которые привлекли внимание фанатов артистки. В некоторых ракурсах у Варнавы отчётливо заметен округлившийся живот.

А так как в последние годы Екатерина была обладательницей безупречной фигуры, к которой было не подкопаться при всём желании, то этом спровоцировало обсуждение в Сети возможной беременности Екатерины.

Причём её формы округлились так, как это обычно бывает во время вынашивания ребенка, напоминает «7 дней».

При этом издание отмечает, что небольшие изменения в фигуре звезды были заметны и на другом мероприятии, где отметилась Екатерина — на вечеринке в честь оглашения рейтинга 100 самых стильных мужчин по версии журнала GQ.

Тогда у актрисы в юбке с завышенной талией также был заметен небольшой живот, однако гости и репортёры списали это на плотную трапезу перед красной дорожкой.

Как известно, фанаты уже давно донимают Екатерину расспросами на тему того, когда же она решится стать мамой.

С 2014 года юмористка встречается с танцором Константином Мякиньковым. Пара собиралась сыграть свадьбу, но до этого пока дело не дошло. Тем не менее, Варнава живёт и работает вместе со своим женихом. К тому же не так давно Катя заявила, что в идеале хотела бы стать мамой близнецов. Зная чувство юмора артистки, можно предположить, что она говорила не совсем серьёзно. Впрочем, в каждой шутке, как известно, есть доля правды.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что прошлым летом пользователи Сети долгое время делились слухами о возможных любовных отношениях между Екатериной Варнавой и Сергеем Лазаревым — по крайней мере, на это наталкивали их совместные фото в социальной сети.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter