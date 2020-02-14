Шоу-бизнес

На Киркорова набросились за «богохульный» клип с монашками (видео)

Эпатажный российский певец Филипп Киркоров, похудевший почти на 40 килограммов, удивил поклонников новой провокационной работой. В День святого Валентина он представил клип «Романы» с Катериной Варнавой в главной роли, который взбудоражил сеть.

«Романы» — смелая картина о запретах, предрассудках и… любви. Дерзкая, бесстрашная и манящая история запретной любви между священником и обворожительной прихожанкой, которая олицетворяет собой пламя, страсть и желание, терзающие душу служителя. Дерзкие монашки не готовы отдать Филиппа в руки соблазнам", — так создатели видео описывают клип.

Однако в сети далеко не все разделяют такую смелость и называют эту работу «богохульной» и даже «дешевой порнографией».

«Это полный пи… ц, куда мир катится ничего в людях святого не осталось!», «Жуть совсем ничего святого не осталось у людей… дешевое порно», «О времена, о нравы, святую тему с богом и то исковеркали и опошлили», «Ну, честно говоря, ерунда какая-то», «Интересно, не будут ли жалобы за оскорбление чувств верующих», — пишут в комментариях под видео в Instagram Киркорова.

Сам певец на критику не реагирует. Ранее он отличился не менее эпатажными работами, набравшими миллионы просмотров в сети, — дикий клип с Николаем Басковым «Ибица» и «Стеснение пропало», в котором Филипп снялся голым.

«ФАКТЫ» также писали о том, что в День святого Валентина новый горячий клип представила Настя Каменских.

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