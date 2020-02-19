Украина

Самолет за украинцами вылетел в Ухань с опозданием

Самолет, который доставит домой украинцев из охваченной эпидемией коронавируса китайской провинции Хубэй, наконец-то вылетел в Китай. Притом несколько переносившийся рейс вылетел с опозданием, передает РБК-Украина со ссылкой на систему мониторинга авиаперелетов flightradar.

Так, планировалось, что самолет отправится в 2:50 ночи 19 февраля. Однако он отправился позже — в 3:01. По состоянию на 4:15 самолет находится над Черным морем и направлялся в Казахстан, в аэропорт Алматы. Оттуда борт отправится в Ухань.

Планируется, что самолет вернется в Украину 20 февраля в 8 утра. Рейсу PQ7301 авиакомпании Sky Up придется преодолеть почти 7 тысяч километров.

Напомним, министр здравоохранения Украины Зоряна Скалецкая сообщила, что ведомство нашло четыре места, которые являются безопасными для эвакуации к ним граждан из китайского города Ухань, что стало эпицентром эпидемии нового коронавирус. Из этих мест будут выбраны наиболее подходящие для эвакуации. Министр не конкретизировала, какие именно места идет.

Кроме украинцев Китай на борту самолета покинут граждане десяти стран: Израиля, Норвегии, Черногории, Аргентины, Панамы, Коста-Рики, Доминиканы, Эквадора и Испании.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что согласившиеся на эвакуацию из Китая ввиду угрозы коронавируса украинцы вернутся на родину утром в четверг, 20 февраля. Самолет выделила авиакомпания SkyUp, сопровождать пассажиров будут два врача и медсестра. Посадка самолета в украинском аэропорту планируется около 8.00.

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