- 10:06 На Донбассе появятся «переходные полицейские силы»: Аваков раскрыл детали
- 09:57 Уайлдер – Фьюри: где смотреть бой-реванш в супертяжелом весе
- 09:54 Леся Никитюк сдала свои стратегические параметры
- 09:34 В Киеве подростки избили бездомного: видео с места происшествия взбудоражило сеть
- 09:31 Глава госпиталя в Ухане стал жертвой коронавируса
- 09:16 «Боруссия» Дортмунд — «ПСЖ»: онлайн-трансляция матча Лиги чемпионов
- 09:06 Где смотреть онлайн «Атлетико» — «Ливерпуль»: расписание трансляций матча Лиги чемпионов
- 09:06 Есть два варианта: в Украине спрогнозировали войну между Россией и Беларусью
- 09:03 В районе Золотого идет тяжелый бой: появилась тревожная информация с Донбасса
- 08:56 Вслед за внуком королевы Елизаветы II расстался с женой и ее племянник
- 08:37 «Атлетико» — «Ливерпуль»: онлайн-трансляция матча Лиги чемпионов
- 08:32 «Контроль за промыванием мозгов»: в детсадах ОРЛО родителей заставляют заполнять «патриотические» анкеты
Уайлдер – Фьюри: где смотреть бой-реванш в супертяжелом весе
В ночь с 22 на 23 февраля зрители на 17-тысячной MGM Grand Garden Arena в Лас-Вегасе (США) станут свидетелями наиболее ожидаемого боя в мире бокса — реванша между обладателем пояса WBC американцем Деонтеем Уайлдером (42 победы, 41 из них — нокаутом, 1 ничья) и британцем Тайсоном Фьюри (29 побед, 20 из них — нокаутом, 1 ничья).
ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ БОЯ УАЙЛДЕР — ФЬЮРИ НА САЙТЕ «ФАКТОВ»
За почти 15 месяцев, которые прошли с момента первого боя, оба боксера провели по два поединка. Уайлдер нокаутировал своего соотечественника Доминика Бризила в первом раунде и досрочно завершил поединок против кубинца Луиса Ортиса в седьмом, а Фьюри отправил на канвас ринга немца Тома Шварца во втором раунде и победил по очкам шведа Отто Валлина. При этом британец еще успел провести один бой по правилам рестлинга, отправив в нокаут американца Брона Строумэна.
В прямой трансляции бой-реванш Уайлдер — Фьюри на территории Украины покажет телеканал «XSPORT». Ориентировочное начало — 23 января в 06:00 по киевскому времени. Также поединок покажут телеканалы «Матч-ТВ» (Россия) и «Khabar TV» (Казахстан).
Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что букмекеры не видят явного фаворита в предстоящем бое-реванше между Уайлдером и Фьюри.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
— На улице гололед. Мечта о том, что мужчины будут у моих ног, начинает осуществляться. Пока сходила в магазин, двум помогла встать, а с одним даже... полежала!