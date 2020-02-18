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Спорт

Уайлдер – Фьюри: где смотреть бой-реванш в супертяжелом весе

9:57 18 февраля 2020 55
Уайлдер Фьюри
Юрий ГРОМОВ, «ФАКТЫ»

В ночь с 22 на 23 февраля зрители на 17-тысячной MGM Grand Garden Arena в Лас-Вегасе (США) станут свидетелями наиболее ожидаемого боя в мире бокса — реванша между обладателем пояса WBC американцем Деонтеем Уайлдером (42 победы, 41 из них — нокаутом, 1 ничья) и британцем Тайсоном Фьюри (29 побед, 20 из них — нокаутом, 1 ничья).

ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ БОЯ УАЙЛДЕР — ФЬЮРИ НА САЙТЕ «ФАКТОВ»

За почти 15 месяцев, которые прошли с момента первого боя, оба боксера провели по два поединка. Уайлдер нокаутировал своего соотечественника Доминика Бризила в первом раунде и досрочно завершил поединок против кубинца Луиса Ортиса в седьмом, а Фьюри отправил на канвас ринга немца Тома Шварца во втором раунде и победил по очкам шведа Отто Валлина. При этом британец еще успел провести один бой по правилам рестлинга, отправив в нокаут американца Брона Строумэна.

В прямой трансляции бой-реванш Уайлдер — Фьюри на территории Украины покажет телеканал «XSPORT». Ориентировочное начало — 23 января в 06:00 по киевскому времени. Также поединок покажут телеканалы «Матч-ТВ» (Россия) и «Khabar TV» (Казахстан).

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что букмекеры не видят явного фаворита в предстоящем бое-реванше между Уайлдером и Фьюри.

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