Украина

В Киеве под офисом Зеленского протестуют журналисты и предприниматели: что об этом известно (видео)

В среду, 19 февраля, на Банковой, под Офисом президента собираются протестующие — медийщики, выступающие против принятия, в том числе, и так называемого «закона о дезинформации», а также предприниматели — ФОПы.

Об этом в социальных сетях сообщает соучредитель Института будущего Юрий Романенко. «А учитывая, что многие из нас ФОПы, то это чисто „два в одном“. Мы выходим в защиту наших свобод, потому что идет ли речь о медиа, о ФОПах или бизнесе в законе 1210, но везде прослеживается одно и то же — свобод нам хотят оставить меньше, а денег высосать больше», — пишет Романенко.

По его словам, медийщики также требуют создать при президенте рабочую группу, которая займется урегулированием отношений медиа с властью.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», проект «закона о дезинформации» («Об обеспечении национальной информационной безопасности и права на доступ к достоверной информации») раскритиковали в ОБСЕ. В частности, представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Харлем Дезир заявил, что борьба с дезинформацией важна, но не за счет свободы СМИ и вмешательства государства в их деятельность.

О том, какие именно законы в сфере медиа хочет принять власть и чем это опасно, читайте в эксклюзивном интервью главы правления Национальной ассоциации украинских медиа Татьяны Котюжинской.

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