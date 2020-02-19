24.27 / 24.49 26.19 / 26.56
Киев: +3
Архив
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Украина

В Киеве под офисом Зеленского протестуют журналисты и предприниматели: что об этом известно (видео)

10:13 19 февраля 2020 204
Протесты 19 февраля на Банковой
Инф. «ФАКТОВ»

В среду, 19 февраля, на Банковой, под Офисом президента собираются протестующие — медийщики, выступающие против принятия, в том числе, и так называемого «закона о дезинформации», а также предприниматели — ФОПы.

Об этом в социальных сетях сообщает соучредитель Института будущего Юрий Романенко. «А учитывая, что многие из нас ФОПы, то это чисто „два в одном“. Мы выходим в защиту наших свобод, потому что идет ли речь о медиа, о ФОПах или бизнесе в законе 1210, но везде прослеживается одно и то же — свобод нам хотят оставить меньше, а денег высосать больше», — пишет Романенко.

По его словам, медийщики также требуют создать при президенте рабочую группу, которая займется урегулированием отношений медиа с властью.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», проект «закона о дезинформации» («Об обеспечении национальной информационной безопасности и права на доступ к достоверной информации») раскритиковали в ОБСЕ. В частности, представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Харлем Дезир заявил, что борьба с дезинформацией важна, но не за счет свободы СМИ и вмешательства государства в их деятельность.

О том, какие именно законы в сфере медиа хочет принять власть и чем это опасно, читайте в эксклюзивном интервью главы правления Национальной ассоциации украинских медиа Татьяны Котюжинской.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу

Сейчас читают

погода

Теплые дни перед резким похолоданием: синоптики предупредили о перемене погоды

Дмитрий Шепелев

Бывший муж Жанны Фриске Дмитрий Шепелев ушел с главного российского канала

карточки

Будут ли облагать налогом деньги на карточках: налоговики сделали важное заявление

Кейт Миддлтон и Меган Маркл

Меган Маркл завидует Кейт Миддлтон и намеренно испортила ей день рождения: мнение сестры герцогини

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2020 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер