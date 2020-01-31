Скандальный закон Бородянского о цензуре отправили на доработку

Украина

Скандальный законопроект о дезинформации («О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно обеспечения национальной информационной безопасности и права на доступ к достоверной информации») отправлен на доработку. Об этом в эфире телеканала «UA:Перший» заявил министр культуры, молодежи и спорта Украины Владимир Бородянский.

По словам министра, документ, который должен уменьшить число фейков в СМИ, будет изменен на основе полученных от медиасообщества замечаний.

Уже сейчас идет систематизация всех замечаний, после обработки которых законопроект будет переделан и показан обществу.

Министр также подчеркнул, что ассоциация профессиональных журналистов должна быть создана для того, чтобы обеспечивать журналистскому сообществу соблюдение этического кодекса.

То есть сами журналисты должны отделить своих коллег, которые распространяют неправду и ведут себя в медиа пространстве непрофессионально.

Напомним, законопроект о дезинформации, который предполагает административную и уголовную ответственность за распространение недостоверных данных СМИ был представлен 17 января. Документ предполагает значительные штрафы за распространение неправдивой информации. Отслеживать публикации в СМИ, содержащие признаки дезинформации, должен будет уполномоченный по вопросам информации, назначаемый Кабмином.

В Институте массовой информации считают, что законопроект о дезинформации и мерах по борьбе с ней содержит неоднозначные нормы, которые недопустимы в демократическом обществе.

Беспокойство по поводу законопроекта выразили и в ОБСЕ. Представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Харлем Дезир заявил, что борьба с дезинформацией, особенно с учетом ситуации в Украине, важна, но не за счет свободы СМИ и вмешательства государства в их деятельность.

Отметим, известный журналист Мыкола Вересень раскритиковал законопроект и назвал это попыткой загнать журналистов в стойло.

Полный текст интервью с Мыколой Вереснем читайте на сайте «ФАКТОВ».

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