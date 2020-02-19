Подготовка годового отчета Кабмина обошлась в 84 тыс. грн: сеть шокировал документ

Украина

Украинское правительство, чьи министры недавно попали в скандал с многотысячными премиями, потратило 84 тысячи гривен на подготовку отчета Кабмина.

При этом услуги по графическому дизайну обошлись заказчику в 36 тысяч гривен, а 24 тысячи гривен исполнителю заплатили за коммуникации с министерствами.

Об этом в соцсетях пишет Антонина Павлюк, выложившая на своей страничке в Facebook фото документа.

«Давно не помню такого позора», — комментирует документ блогер Владислав Бовсунский.

Отчет Кабинета министров обнародован на сайтах Верховной Рады и правительственном портале. Планируется, что народные депутаты Украины заслушают его в пятницу, 21 февраля.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», после скандалов с большими премиями министрам, глава Кабмина Алексей Гончарук заявил, что зарплаты министров, заместителей министров и других чиновников привяжут к средней зарплате по стране через коэффициент. Для премьер-министра и министров — 5 средних зарплат; для заместителей министров — 4,5. Максимальная премия — не более одного оклада

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