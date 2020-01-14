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Украина

До полумиллиона гривен: чиновники Минкульта получили огромные премии

11:01 14 января 2020 366
Министр Бородянский
Инф. «ФАКТОВ»

Руководство Министерства культуры Украины во главе с министром Владимиром Бородянским в декабре 2019 года получило многотысячные премии. Напомним, ранее украинцы гневно отреагировали на новость о росте зарплат депутатов.

Как свидетельствуют данные на портале электронных деклараций, доходы собственно министра оказались самыми скромными — он получил только зарплату в размере 112 904 грн. Сопоставимыми оказались доходы и заместителя министра Светланы Фоменко — 139 303 грн, а также еще одного заместителя министра — Владимира Шумилина — 154 233 грн.

А вот уже заместитель министра Ирина Подоляк получила в декабре зарплату в размере 240 478 грн., а государственный секретарь Ростислав Карандеев — почти полмиллиона гривен.

Данные по Ростиславу Карандееву

Отметим, что в Раде уже отреагировали на новости об огромных зарплатах и премиях министров. Спикер Дмитрий Разумков предложил, чтобы во время ближайшего часа вопросов к правительству (состоится в ВР 17 января) чиновники отчитались о полученных ими начислениях. Это решение было поддержано депутатами.

Как сообщалось ранее, месячная зарплата генерального директора «Укрпочты» Игоря Смелянского в 2020 году составит около 1,9 млн гривен в месяц. При этом компания неоднократно жаловалась на отсутствие у нее средств на доставку пенсий.

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