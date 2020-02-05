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Украина

"Это справедливо": Гончарук хочет получать пять средних зарплат

16:14 5 февраля 2020 279
Алексей Гончарук
Инф. «ФАКТОВ»

После совещания в Офисе президента с участием представителей Кабинета Министров и Верховной Рады, на котором премьер-министр Украины Алексей Гончарук сообщил об упорядочении выплат министрам, правительство привязало их зарплаты к средней зарплате по стране.

«Справедливым будет привязать зарплаты министров, заместителей министров и других чиновников к средней зарплате по стране через коэффициент. Для премьер-министра и министров — 5 средних зарплат; для заместителей министров — 4,5. Максимальная премия — не более одного оклада», — сообщил Гончарук.

Он также заявил, что вся информация о зарплатах руководства Кабинета Министров Украины будет публиковаться ежемесячно. Вместе с тем правительство обратилось в наблюдательный совет НАК «Нафтогаз Украины» с просьбой воздержаться от выплат крупных премий руководству этой компании и рассмотреть вопрос об их пересмотре в сторону уменьшения.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», Алексей Гончарук заявлял, что министры — это государственные топ-менеджеры и их работа должна соответственно вознаграждаться.

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