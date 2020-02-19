Украина

Бой в районе Золотого: стало известно о состоянии бойцов, раненных 18 февраля на Донбассе (видео)

Украинских военнослужащих, получивших ранения в ходе попытки боевиков прорвать оборону ВСУ в Луганской области, готовят к эвакуации в медицинское клиническое учреждение.

Об этом сообщил начальник медслужбы Объединенных сил Александр Авраменко. «Всем раненым на месте была оказана первая помощь. Их доставили в военный мобильный госпиталь, дообследовали, оказали необходимую хирургическую помощь. Бойцов их готовят к эвакуации в одно из медицинских клинических учреждений. Угрозы жизни раненых нет», — заявил медик.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», военный эксперт Константин Машовец, проанализировавший атаку боевиков на позиции ВСУ в районе Золотое — Орехово — Новотошковка 18 февраля, отметил, что российско-оккупационные войска работали двумя ударными группами. По его словам, они применили классическую схему, ударив в стык двух бригад.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter