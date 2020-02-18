Наступление на Донбассе: Хомчак назвал потери оккупантов

Украина

В результате попытки прорыва обороны ВСУ на Донбассе 18 февраля боевики понесли потери.

По информации начальника Генерального штаба — Главнокомандующего Вооруженных сил Украины Руслана Хомчака, четыре боевика были ликвидированы, еще шесть — ранены. По словам Хомчака, российско-оккупационные войска запросили режим тишины, чтобы вывезти своих убитых с поля боя.

Также Руслан Хомчак рассказал, что бой на Донбассе начался с атаки нескольких наблюдательных пунктов, расположенных между Новотошковским и Желобком. Российско-оккупационные войска обстреляли позиции 72-й и 93-й отдельных мехбригад. А бой завязался на наблюдательном пункте 72-й ОМБр. По словам Главнокомандующего ВСУ, украинские военнослужащие дали «адеватный ответ» и использовали необходимое вооружение.

Что же касается наших потерь, то он подтвердил гибель одного военнослужащего ВСУ. Были ранены трое украинских воинов, а еще двое — контужены.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в сеть выложили видео, на котором показан обстрел боевиками позиций ВСУ — огонь велся из населенного пункта с мирными жителями.

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