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Здоровье и медицина

В школе на Харьковщине зафиксировали вспышку гепатита А

11:21 19 февраля 2020 105
больница
Инф. «ФАКТОВ»

В поселке Боровая Харьковской области зафиксирована вспышка гепатита А среди школьников. Все заболевшие — ученики пятого класса. На начало текущей недели известно о четверых заболевших.

Один юный пациент направлен в Харьков в детскую больницу. Еще трое лечатся в районной больнице в Боровой. У всех заболевших вирусный гепатит проявился в острой форме.

Как сообщил Харьковский лабораторный центр, в школе и по месту жительства заболевших планируется провести проверки. Как и принято в таких случаях, будут отобраны пробы питьевой воды, опрошены лица, контактировавшие с заболевшими. Пока что источник заражения не известен.

Для вирусного гепатита А инкубационный период составляет от семи до 50 дней. Учитывая, что первый случай зарегистрирован 24 января, то могут обнаружиться новые носители инфекции.

В отличие от гепатитов В и С, вирусный гепатит А часто выявляют у детей дошкольного и школьного возраста, которые игнорируют правила личной гигиены. Еще одним путем передачи инфекции часто становятся школьные столовые и работающий там больной человек. Вирусный гепатит А распространяется с пищей, водой, контактно-бытовым способом.

Фото Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ»

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