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- 12:10 Зафиксировали более 2000 взрывов: обнародованы шокирующие детали боя возле Золотого
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Зафиксировали более 2000 взрывов: обнародованы шокирующие детали боя возле Золотого
Во время попытки российско-оккупационных войск прорвать оборону ВСУ в Луганской области, в районе населенного пункта Золотое было зафиксировано более 2300 взрывов.
Об этом говорится в отчете наблюдателей мониторинговой миссии ОБСЕ. «Утром 18 февраля, в период с примерно 05:30 по 11:30, во время патрулирования в районе н. п. Золотое (подконтрольный правительству, 60 км к западу от Луганска), наблюдения на передовых патрульных базах в н. п. Кадиевка (бывш. Стаханов; неподконтрольный правительству, 50 км к западу от Луганска) и н. п. Попасная (подконтрольный правительству, 69 км к западу от Луганска), а также мониторинга при помощи камер видеонаблюдения, СММ констатировала существенное увеличение количества нарушений режима прекращения огня, зафиксировав, среди прочего, более 2 300 взрывов», — говорится в сообщении.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в сеть выложили видео, снятое на оккупированных территориях Донбасса, на котором зафиксирован обстрел боевиками позиций ВСУ с территории населенного пункта с мирными жителями.
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— Люся, а зачем столько кактусов у тебя на окне? Небось, чтобы мужики не залезали? — Нет, Катя, чтобы не выпрыгивали...