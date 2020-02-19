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Эвакуация украинцев из Китая: карантинное помещение возьмут под двойную охрану
После эвакуации из Китая, охваченного эпидемией коронавируса, куда вылетел самолет, вернувшихся украинцев поместят на карантин на охраняемой территории.
Как сообщают в МВД, помимо украинцев из Китая вывезут, в частности, граждан Норвегии, Израиля, Беларуси, Испании, Черногории, Аргентины, Доминиканской Республики, Эквадора, Коста-Рики.
В министерстве также заявили, что эвакуированные будут отправлены на карантин, а территорию, где их разместят, возьмут под усиленную круглосуточную охрану. Для охраны территории будут ежесуточно задействованы 47 человек: 30 полицейских и 17 военнослужащих Национальной гвардии Украины.
«Будут дежурить пешие патрули, автопатрули, функционировать контрольно-пропускной пункт и система видеонаблюдения, также рядом будет работать круглосуточный объединенный ситуационный центр МВД», — говорится в сообщении.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», за пределами Китая были зафиксированы 92 случая передачи коронавируса от человека к человеку. Такие данные обнародовала Всемирная организация здравоохранения.
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— Люся, а зачем столько кактусов у тебя на окне? Небось, чтобы мужики не залезали? — Нет, Катя, чтобы не выпрыгивали...