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Украина

В Иране заявили, что "черный ящик" сбитого самолета МАУ требует восстановления

13:01 19 февраля 2020 65
В Иране сбили Боинг МАУ
Инф. «ФАКТОВ»

В Иране, отказывающемся передать бортовой самописец со сбитого над Тереганом «Боинга» Международных авиалиний Украины экспертам других стран, заявили, что «черный ящик» серьезно поврежден и собираются его восстановить.

Как передает «Европейская правда» со ссылкой на иранское агентство IRNA, об этом заявил министр обороны Ирана Амир Хатами.

«Черный ящик» получил серьезные повреждения и министерство обороны попросило оборонные предприятия о его реставрации. Бортовой самописец сначала восстановят, а затем расшифруют", — заявил министр и добавил, что восстановительные работы уже начались.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», канадский министр транспорта Марк Гарно предложил своему коллеге из Ирана обсудить передачу «черного ящика» с украинского «Боинга» во Францию.. Он, в частности, отметил, что Канада не верит в наличие у Ирана необходимых знаний и оборудования для проведения анализа и декодирования бортовых самописцев.

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