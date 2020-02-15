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Украина

Иран подтвердил отказ выдать «черные ящики» сбитого самолета МАУ: названа причина

8:09 15 февраля 2020 432
бортовые самописцы
Инф. «ФАКТОВ»

В Иране над расшифровкой бортовых самописцев украинского лайнера МАУ, который сбили иранские ПВО под Тегераном, никто не работает. Об этом заявил в интервью телекомпании NBC глава иранского МИДа Мохаммад Джавад Зариф.

Он также сказал, что власти Ирана не прикоснутся к «черным ящикам» в отсутствие представителей всех заинтересованных в расследовании сторон. А также не станут передавать их правительствам других стран, передает УНН.

«Мы не прикоснемся к „черным ящикам“ при отсутствии всех заинтересованных сторон», — сказал Зариф, добавив, что «черные ящики» раскрыты.

По словам иранского дипломата, Тегеран имеет право возглавить расследование катастрофы самолета МАУ. Выступая на Мюнхенской конференции по безопасности, он также признал, что его стране нужны западные технологии, опыт и знания, чтобы расшифровать содержимое «черных ящиков».

В то же время, в Мюнхене министр иностранных дел Канады Франсуа-Филипп Шампань заявил, что Канада и Украина очень тесно сотрудничают в расследовании катастрофы МАУ и хотят получить доступ к информации с бортовых самописцев сбитого самолета.

Напомним, Boeing-737 авиакомпании МАУ, который должен был выполнить рейс PS752 по маршруту Тегеран-Киев, разбился 8 января 2020 года после взлета из тегеранского аэропорта им. Имама Хомейни. На борту находились 168 пассажиров и 9 членов экипажа, все они погибли. Большинство погибших в авиакатастрофе — граждане Канады и Ирана.

Утром 11 января Иран признал, что самолет украинских авиалиний был сбит по ошибке иранскими военными.

Иран несколько раз менял свою позицию в отношении расшифровки бортовых самописцев. По последним данным, министр дорог и городского развития Ирана Мохаммад Эслами сказал, что «черные ящики» с авиалайнера МАУ должны остаться у иранских специалистов. При этом чиновник сослался на приложение 13 Международной организации гражданской авиации. Иранская сторона попросит помощь у других «вовлеченных сторон» только при возникновении проблем с расшифровкой.

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