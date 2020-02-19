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Отравление детей на Тернопольщине: число пострадавших резко возросло
В Тернопольской области усугубилась ситуация с отравлением учеников профессионального колледжа с усиленной военной подготовкой. Пресс-служба Национальной полиции Тернопольской области сообщает, что число пострадавших возросло до 27.
Госпитализированы девушки и юноши возрастом от 15 до 18 лет. По предварительным данным, в столовой колледжа обедало 153 студента, а ужинало — 100. При этом не все пострадавшие, по их словам, питались в этой столовой. Сейчас состояние детей — не тяжелое.
Правоохранители устанавливают причины массового отравления. Эксперты проверяют еду в столовой и продукты, привезенные детьми из дома, и обследуют комнаты, где проживают отравившиеся студенты.
Ранее сообщалось, что в Ивано-Франковске госпитализировали 7 студентов местного национального медицинского университета.
Фото: УНИАН.
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