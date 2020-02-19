Самые вкусные блины с начинками на Масленицу: легкие рецепты (фото)

Стиль жизни

Масленица — время печь блины. Особенно вкусны они с разными начинками — и солеными, и сладкими. В качестве начинки можно использовать мясо, рыбу, овощи, фрукты, ягоды… Важно не бояться экспериментировать и проявлять свою фантазию. Но, конечно, если не хотите рисковать, лучше использовать проверенные рецепты. Легкими рецептами блинчиков с начинками с «ФАКТАМИ» поделилась кулинар из Кривого Рога Элла Иванова.

— Давайте вместе искать новые вкусы и ароматы, — говорит Элла Иванова. — Например, очень вкусны блинчики с начинкой из краснокочанной капусты, очень полезной для организма. Правда, ее нужно уметь приготовить. Это легко.

Просто обжарьте капусту в течение пары минут в ароматном масле. Капуста станет сочной и мягкой.

Блинчики с краснокочанной капустой Ингредиенты для начинки: капуста — 1 кг;

соль;

перец;

копченая паприка;

тмин;

зерна горчицы. Ингредиенты для блинов: яйца — 2 шт.;

молоко — 200 г;

соль;

мука — 150 г;

растительное масло — 40 г. Приготовление: В миску насыпать муку, добавить соль, яйца и постепенно долить молоко. Вымешать до нужной консистенции. В готовое тесто я добавляю порезанную крупными кусками капусту, затягиваю пленкой и ставлю на ночь в холодильник. Наутро процеживаю тесто, которое приобрело не только замечательный цвет, но и вкус капусты. Добавить растительное масло и пожарить блины. В растительном масле обжарить капусту со специями. Начинить блинчики. И приятного аппетита!

Блины с капустой готовят не часто, но это очень вкусно

— Очень вкусно подавать эти блинчики со сметаной, — уточняет Элла Иванова. — Рецептов блинчиков много, у каждой хозяйки есть свой фирменный. Блины готовят с большим количеством яиц, на минеральной воде, на молоке, на кефире… Я делюсь простыми и легкими рецептами. Один из них — блины

подаем с копченым мясом. Если добавить сыр и кетчуп, получится вкусно. Такие блинчики готовятся быстро, можно их приготовить на завтрак вместо тостов.

Блинчики с копченым мясом Ингредиенты: яйца — 2 шт.;

молоко — 200 г;

соль;

масло растительное;

мука — 100 г;

копченое мясо — 200 г;

майонез — 50 г. Приготовление: В миску вылить 2 яйца. Добавить молоко, затем — муку. Размешать тесто, чтобы не было комков. Если комки появились, надо пропустить тесто через сито. Пожарить блины. На каждый намазать майонез и выложить порезанное копченое мясо. Свернуть блинчики и подать с соусом.

Блинчики с копченым мясом подойдут для завтрака

— А какие блинчики посоветуете приготовить на десерт?

— Порекомендую сделать фруктовые на темном пиве. Они получаются вкусные и необычные. Я решила соединить в одном блине все любимые свои вкусы. Это творог, киви, яблоки и вишня. Вы можете сделать блины по этому же принципу, но со своими любимыми вкусами.

Блины с творогом и фруктами Ингредиенты для начинки: вишня — 150 г;

сахар — 50 г;

киви — 2 шт.;

сок 1 апельсина;

яблоко — 1 шт;

сахар — 30 г;

творог — 150 г;

ванильный сахар — 5 г;

корица;

имбирь. Ингредиенты для теста: темное пиво — 100 г;

молоко — 100 г;

яйцо — 2 шт.;

мука — 200 г;

соль. Приготовление: Вишню проварить с сахаром, киви порезать на кубики и сбрызнуть соком апельсина. Яблоки проварить в специях с добавлением сахара 2−3 минуты. Для теста в муку добавить яйца, соль, понемногу влить пиво и молоко. Вымешать до нужной консистенции, оставить на 30 минут при комнатной температуре. Пожарить блины, наполнить разными начинками и завернуть. Соединить два блина, смазать вареньем, кремом, творогом. Закрутить все в один рулет и охладить.

Ассорти начинок в блинчиках с творогом и фруктами – настоящее объедение

— Выглядят такие блинчики очень аппетитно.

— А еще можно приготовить удивительные блинчики с вишней. Но она у нас будет не в начинке, как обычно, а в тесте. А начинять их будем творогом с медом.

Вишневые блинчики с творогом Ингредиенты для теста: яйца — 2 шт.;

молоко — 100 г;

вишня без косточек — 200 г;

мука — 100 г;

оливковое масло — 10 г. Ингредиенты для начинки: творог — 500 г;

ванильный сахар — 5 г;

мед. Приготовление: Все ингредиенты для теста загрузить в блендер и взбить. Оставить тесто постоять 20 минут. На растительном масле пожарить блины. Для начинки смешать все ингредиенты, сформировать блинчики.

Вишневые блинчики с творогом оригинальны тем, что вишня не в начинке, а в тесте

— Красиво и вкусно!

— А еще порекомендую приготовить блинчики с яблоками и семенами льна.

Блинчики с яблоками и семенами льна Ингредиенты: яйца — 2 шт.;

соль;

сахар;

масло растительное;

молоко — 200 г;

мука 100−150 г;

яблоко — 2 шт;

семена льна;

корица. Приготовление: В миске смешать яйца, соль, сахар по вкусу. Добавить молоко, семя льна, затем муку и хорошо перемешать. Добавить растительное масло. Оставить на 30 минут постоять при комнатной температуре. Яблоки очистить от кожуры, нарезать кубиком, обжарить с добавлением сахара, корицы. Добавить семена льна. Пожарить тоненькие блины, каждый смазать сливочным маслом. Начинить и завернуть блинчики. Можно подавать к столу!

Яблочные блинчики понравятся и взрослым, и детям

— Элла, сколько начинки нужно положить в блинчик, чтобы он был презентабельным и вкусным?

— Я всегда кладу столовую ложку. Это примерно 50 граммов — удобно и завернуть начинку, и есть.

— Сегодня в продаже много разновидностей масла: ореховое, льняное, кунжутное, облепиховое… На каком, по вашему мнению, лучше всего жарить блины?

— Лично я предпочитаю подсолнечное масло. Оно доступное, в нем нет специфических привкусов. Важно не жарить блины на старом масле, которое уже подвергалось термической обработке.

Элла Иванова: «В каждый блинчик обычно кладу столовую ложку начинки»

— Что бы вы пожелали читателям «ФАКТОВ» в канун Масленицы?

— Крепкого всем здоровья и счастья! Пусть в каждом доме будет мир и вкусная еда. Пусть все будет хорошо.

Ранее идеями праздничных салатов с «ФАКТАМИ» поделилась певица Анна Конда.

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Фото из альбома Эллы Ивановой

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