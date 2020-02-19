- 08:08 Украина готовит новые "минские соглашения": Пристайко сделал важное заявление
- 08:02 Я прибыл на Донбасс через три дня после выпуска из военного вуза, — 24-летний комбат ВСУ из Крыма
- 07:56 Где смотреть онлайн «Динамо» — «Ворскла»: расписание трансляций матчей 19-го тура УПЛ
- 07:35 Украинцев из Китая на родине встретили протестами: что сейчас происходит
- 07:33 Геморрой чаще бывает у тех, кто ест на ходу и пьет мало жидкости
- 07:33 Самые вкусные блины с начинками на Масленицу: легкие рецепты
- 07:18 ФИГУРКА ДНЯ.«Фарфоровые» истории.21 февраля 2020
- 07:16 Уайлдер – Фьюри: где смотреть бой-реванш в супертяжелом весе
- 07:14 Берите зонтики: синоптики дали "мокрый" прогноз погоды на выходные
- 07:01 Ужесточение контроля над счетами и банковскими переводами в Украине: что важно знать
- 06:55 Неизвестная жена Шепелева: на ком был женат телеведущий до встречи с Жанной Фриске
- 06:22 "Всех на всех": Пристайко рассказал, как пройдет следующий обмен пленными
Самые вкусные блины с начинками на Масленицу: легкие рецепты (фото)
Масленица — время печь блины. Особенно вкусны они с разными начинками — и солеными, и сладкими. В качестве начинки можно использовать мясо, рыбу, овощи, фрукты, ягоды…
Важно не бояться экспериментировать и проявлять свою фантазию. Но, конечно, если не хотите рисковать, лучше использовать проверенные рецепты.
Легкими рецептами блинчиков с начинками с «ФАКТАМИ» поделилась кулинар из Кривого Рога Элла Иванова.
— Давайте вместе искать новые вкусы и ароматы, — говорит Элла Иванова. — Например, очень вкусны блинчики с начинкой из краснокочанной капусты, очень полезной для организма. Правда, ее нужно уметь приготовить. Это легко.
Просто обжарьте капусту в течение пары минут в ароматном масле. Капуста станет сочной и мягкой.
Блинчики с краснокочанной капустой
Ингредиенты для начинки:
- капуста — 1 кг;
- соль;
- перец;
- копченая паприка;
- тмин;
- зерна горчицы.
Ингредиенты для блинов:
- яйца — 2 шт.;
- молоко — 200 г;
- соль;
- мука — 150 г;
- растительное масло — 40 г.
Приготовление:
В миску насыпать муку, добавить соль, яйца и постепенно долить молоко. Вымешать до нужной консистенции.
В готовое тесто я добавляю порезанную крупными кусками капусту, затягиваю пленкой и ставлю на ночь в холодильник.
Наутро процеживаю тесто, которое приобрело не только замечательный цвет, но и вкус капусты.
Добавить растительное масло и пожарить блины.
В растительном масле обжарить капусту со специями.
Начинить блинчики. И приятного аппетита!
— Очень вкусно подавать эти блинчики со сметаной, — уточняет Элла Иванова. — Рецептов блинчиков много, у каждой хозяйки есть свой фирменный. Блины готовят с большим количеством яиц, на минеральной воде, на молоке, на кефире… Я делюсь простыми и легкими рецептами. Один из них — блины
подаем с копченым мясом. Если добавить сыр и кетчуп, получится вкусно. Такие блинчики готовятся быстро, можно их приготовить на завтрак вместо тостов.
Блинчики с копченым мясом
Ингредиенты:
- яйца — 2 шт.;
- молоко — 200 г;
- соль;
- масло растительное;
- мука — 100 г;
- копченое мясо — 200 г;
- майонез — 50 г.
Приготовление:
В миску вылить 2 яйца. Добавить молоко, затем — муку. Размешать тесто, чтобы не было комков. Если комки появились, надо пропустить тесто через сито.
Пожарить блины. На каждый намазать майонез и выложить порезанное копченое мясо. Свернуть блинчики и подать с соусом.
— А какие блинчики посоветуете приготовить на десерт?
— Порекомендую сделать фруктовые на темном пиве. Они получаются вкусные и необычные. Я решила соединить в одном блине все любимые свои вкусы. Это творог, киви, яблоки и вишня. Вы можете сделать блины по этому же принципу, но со своими любимыми вкусами.
Блины с творогом и фруктами
Ингредиенты для начинки:
- вишня — 150 г;
- сахар — 50 г;
- киви — 2 шт.;
- сок 1 апельсина;
- яблоко — 1 шт;
- сахар — 30 г;
- творог — 150 г;
- ванильный сахар — 5 г;
- корица;
- имбирь.
Ингредиенты для теста:
- темное пиво — 100 г;
- молоко — 100 г;
- яйцо — 2 шт.;
- мука — 200 г;
- соль.
Приготовление:
Вишню проварить с сахаром, киви порезать на кубики и сбрызнуть соком апельсина.
Яблоки проварить в специях с добавлением сахара 2−3 минуты.
Для теста в муку добавить яйца, соль, понемногу влить пиво и молоко.
Вымешать до нужной консистенции, оставить на 30 минут при комнатной температуре.
Пожарить блины, наполнить разными начинками и завернуть.
Соединить два блина, смазать вареньем, кремом, творогом.
Закрутить все в один рулет и охладить.
— Выглядят такие блинчики очень аппетитно.
— А еще можно приготовить удивительные блинчики с вишней. Но она у нас будет не в начинке, как обычно, а в тесте. А начинять их будем творогом с медом.
Вишневые блинчики с творогом
Ингредиенты для теста:
- яйца — 2 шт.;
- молоко — 100 г;
- вишня без косточек — 200 г;
- мука — 100 г;
- оливковое масло — 10 г.
Ингредиенты для начинки:
- творог — 500 г;
- ванильный сахар — 5 г;
- мед.
Приготовление:
Все ингредиенты для теста загрузить в блендер и взбить. Оставить тесто постоять 20 минут. На растительном масле пожарить блины. Для начинки смешать все ингредиенты, сформировать блинчики.
— Красиво и вкусно!
— А еще порекомендую приготовить блинчики с яблоками и семенами льна.
Блинчики с яблоками и семенами льна
Ингредиенты:
- яйца — 2 шт.;
- соль;
- сахар;
- масло растительное;
- молоко — 200 г;
- мука 100−150 г;
- яблоко — 2 шт;
- семена льна;
- корица.
Приготовление:
В миске смешать яйца, соль, сахар по вкусу. Добавить молоко, семя льна, затем муку и хорошо перемешать.
Добавить растительное масло. Оставить на 30 минут постоять при комнатной температуре.
Яблоки очистить от кожуры, нарезать кубиком, обжарить с добавлением сахара, корицы. Добавить семена льна.
Пожарить тоненькие блины, каждый смазать сливочным маслом. Начинить и завернуть блинчики. Можно подавать к столу!
— Элла, сколько начинки нужно положить в блинчик, чтобы он был презентабельным и вкусным?
— Я всегда кладу столовую ложку. Это примерно 50 граммов — удобно и завернуть начинку, и есть.
— Сегодня в продаже много разновидностей масла: ореховое, льняное, кунжутное, облепиховое… На каком, по вашему мнению, лучше всего жарить блины?
— Лично я предпочитаю подсолнечное масло. Оно доступное, в нем нет специфических привкусов. Важно не жарить блины на старом масле, которое уже подвергалось термической обработке.
— Что бы вы пожелали читателям «ФАКТОВ» в канун Масленицы?
— Крепкого всем здоровья и счастья! Пусть в каждом доме будет мир и вкусная еда. Пусть все будет хорошо.
Ранее идеями праздничных салатов с «ФАКТАМИ» поделилась певица Анна Конда.
Читайте также: Очень вкусные цветные блины на Масленицу: легкие рецепты (фото)
Фото из альбома Эллы Ивановой
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
- Почему закрыли казино? - Так они людей обирали до нитки. - Тогда почему налоговую до сих пор не закрыли?