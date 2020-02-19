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Украина

Заместитель секретаря СНБО Кривонос раскритиковал Гособоронзаказ-2020

15:06 19 февраля 2020 35
Пуск
Инф. «ФАКТОВ»

Во вторник, 18 февраля, одним из вопросов на заседании СНБО было принятие Государственного оборонного заказа (ГОЗ) на 2020 год. О недостатках этого документа рассказал на своей странице в Facebook заместитель секретаря СНБО Сергей Кривонос.

«Исходя из своего опыта, я прошу президента, верховного главнокомандующего Вооруженных сил Украины, не подписывать ГОЗ, а отправить на доработку», — написал полковник Кривонос.

По словам боевого офицера, принятие ГОЗ в предложенном виде приведет к срыву ключевых оборонных программ и инициатив.

«Самое главное, это касается ракетной программы!!! Ее развитие беспокоит не только меня, военных, а еще много сознательных украинцев.

Также она интересует и россиян, потому что наша ракетная программа — наш щит! Мы за развитие программы, а они за свертывание. Для них наши ракеты как кость в горле.

В течение предыдущих лет ракетная программа была приоритетом!!! Сегодня, этого я не услышал", — отметил Кривонос.

Ранее сообщалось, что в ближайшем будущем Украины может остаться без боевых ракет.

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