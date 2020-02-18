Украина

Украина может остаться без ракет: журналист указал на проблему с Гособоронзаказом-2020

Во вторник, 18 февраля, на заседании Совета национальной безопасности и обороны рассматривался проект Государственный оборонный заказ (ГОЗ).

По информации журналиста Юрия Бутусова, документ предусматривает сворачивание всех украинских ракетных программ.

«Вопреки требованиям действующих оборонных программ, которые никто не отменял, не предполагается закупка крупной партии ракет „Вильха“, не предполагается финансирование программы „Нептун“. Без таких средств ракетная программа просто умрет, и все уникальные достижения последних лет будут похоронены», — написал Бутуcов на своей странице в Facebook.

Журналист также утверждает, что чисто символические средства выделены на приобретение снарядов для «Гиацинтов», «Акаций» и «Богданы», а также на средства связи.

«Не предполагается закупка тепловизионных прицелов для управляемых ракетных комплексов типа „Стугна“, „Корсар“, „Фагот“. Государство тратит десятки миллионов долларов на закупку новейших ракетных комплексов и ракет к ним, но не оснащает основные системы вооружения для ночного боя», — написал Бутусов.

Не будут закупаться квадрокоптеры и авиационные боеприпасы для них.

Секретарь СНБО Алексей Данилов прокомментировал изданию ЛIГАБiзнесIнформ, информацию о том, что новый оборонный заказ сворачивает украинские ракетные программы.

«Это не соответствует действительности. Мы четко понимаем, что наш ракетный щит должен быть крепким. И все, что касается ракетных программ — они будут финансироваться в соответствии со всеми нормативно-правовыми актами, принятыми раньше», — сказал Данилов.

Ранее сообщалось, что Зеленский сделал заявление по поводу наступления боевиков на Донбассе.

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