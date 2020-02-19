Магическая дата 20.02.2020: как себя вести и что делать в этот день

Стиль жизни

Нас ждет необыкновенная дата — из тех, что встречаются один раз в несколько веков, — 20.02.2020 . Этот день астрологи называют магическим и советуют именно 20 февраля — в 20:02 — загадывать сокровенные желания. О том, что представляет собой редкая дата, как она отразится на жителях Земли, что можно, а чего нельзя делать в этот день, в эксклюзивном интервью «ФАКТАМ» рассказала известный астролог Людмила Булгакова (лунный календарь от астролога на 17−23 февраля читайте здесь).

— О смысле даты 20.02.2020 можно говорить с разных точек зрения, но, конечно же, больше всего о ней знает нумерология, — говорит Людмила. — Цифра 2, да еще и в количестве четырех штук, говорит о гармонии, которую важно удерживать в течение всего дня. Тогда и в дальнейшем — в последующие годы — можно будет жить в состоянии покоя, умиротворенности и доброжелательности. Это касается отношения и нас к окружающим, и их к нам. Возможно, темные силы, которые всегда стремятся нарушить равновесие и взять верх над людьми, будут провоцировать нас на выход из гармоничного состояния. Не стоит реагировать на возможные в этот день неприятные ситуации, поскольку они, скорее всего, не имеют отношения к жизни и судьбе, а являются всего лишь способом темных сил нарушить энергетическое равновесие, и исчезнут без следа вместе с днем, который их породил.

Иной взгляд на дату 20.02.2020 у знаменитого астролога Павла Глобы: он считает, что говорить надо не о двойках, а о цифре, которую они дают в сумме, то есть, восьмерке, которая, как известно, символизирует бесконечность. По его мнению, это значит, что день 20 февраля откроет очередной период перемен, которые для большинства из нас станут положительными.

— Можно подробнее охарактеризовать этот день с астрологической точки зрения?

— Прежде всего важно помнить, что он выпадает на убывающую фазу Луны, что говорит о снижении сил организма, в том числе и защитных, поэтому необходимо снизить физическую нагрузку и беречься от переохлаждения: в это время легко подхватить вирус, от которого сложно будет избавиться. 20 февраля приходится на 27-й день лунного календаря, который пользуется репутацией магического и загадочного. Считается, что его нужно посвящать молитвам и возвышенным мыслям, забыв — разумеется, на время — о повседневном и материальном. В таком случае внезапно может открыться какая-то тайна, над которой человек ломал голову долгое время, но никак не мог к ней приблизиться. Работоспособность в 27-й лунный день будет находиться на высоком уровне, что позволит успешно решить любые финансовые и бизнес-вопросы. На это время также можно назначать свадьбу: считается, что брак, заключенный в этот день, обязательно будет долгим и счастливым. С этим фактом можно поздравить многочисленных новобрачных, которые застолбили день для своего бракосочетания. По всему миру их так много, что в загсах не осталось свободного времени, некоторые будут проводить церемонии даже ночью.

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Луна 20 февраля будет находиться в знаке Козерога, что говорит о нежелательности обращения в разного рода властные и судебные структуры. Нельзя сказать, что результат будет резко отрицательным, скорее, он окажется неожиданным — совсем не тем, на который вы рассчитываете. Зато можно покупать и продавать недвижимость: приобретение будет более чем выгодным.

— Можно ли называть этот день магическим?

— Двадцать седьмой лунный день сам по себе, независимо от даты, обладает магией воды — в это время рекомендуется медитировать, глядя на воду. Если речь идет о текущей воде — например, реке — то ее, как правило, просят об избавлении от болезней. Воду в емкости — стакане или чашке — заговаривают на здоровье. Причем совершенно не обязательно знать какие-то особенные заговоры, вполне достаточно просто сказать: «Вода, дай здоровья!» И это обязательно сработает — вода изменит свою структуру и выпитый после таких слов стакан благотворно повлияет на здоровье. Можно также читать любовные заговоры, хотя делать это нужно осторожно. Если нет крайней необходимости, то лучше вообще воздержаться.

Особого внимания в этот день требуют сны: они могут оказаться вещими и дадут ответы на вопросы, которые мы сами себе все время безуспешно задаем. Прислушиваться стоит и к собственной интуиции: если она подсказывает, что нужно что-то делать или, наоборот, не делать, следует ей доверять. В случае, когда вам категорически не хочется куда-то идти или ехать, возможно, стоит отказаться от своих планов. Как минимум, вы избежите неприятной поездки, как максимум — внутренний голос спасет вам жизнь.

— А как же желания, которые, говорят, обязательно нужно загадать в этот день?

— Существует много способов это сделать, и каждый уважающий себя астролог добавляет свое видение ритуала, во время которого можно загадывать желания 20 февраля нынешнего года. Например, известный астролог Василиса Володина советует взять восемь свечей — четыре сиреневые и четыре фиолетовые — и расставить их по кругу, в центр которого на пару часов поместить собственную фотографию. По мнению астролога, этого времени будет вполне достаточно, чтобы оно напиталось положительной энергетикой, а ваше желание достигло «ушей» высших сил.

Если у вас нет возможности проводить сложные ритуалы, придумайте свой — простой и легкий. Например, загадайте желание не просто 20 февраля 2020 года, а еще и в 20 часов 20 минут или в 22 часа 22 минуты, усилив таким образом магию чисел. Главное — не сомневаться, спрашивая на манер булгаковской Маргариты: «А разве по-моему сбудется?» Если будете верить, обязательно сбудется.

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