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Политика

«Почему на фронте гибнут люди?»: жительница Донбасса набросилась на Зеленского (видео)

15:38 19 февраля 2020 529
Зеленский в Борисполе
Инф. «ФАКТОВ»

У президента Зеленского пытались добиться ответа на вопрос о возможности примирения с Россией, устроившей 18 февраля вооруженную провокацию на Донбассе.

Неудобный для себя вопрос глава государства услышал во время посещения отреставрированной больницы в Борисполе.

«Зеленский — ты предатель. Почему на фронте гибнут? Что для тебя Россия? Отвечайте, я ваш народ», — прокричала ему вслед женщина, назвавшаяся жительницей Донецка.

Видео опубликовали журналисты BBC Україна.

В комментариях Facebook-пользователи заметили, что президенту не понравились вопросы женщины, хоть он и сделал вид, что не услышал их.

А пользователь с ником «Дата Туташкин» поразился оптимизму президента, который шутит, гуляя по больнице «со взяточниками» в то время, когда под Офисом президента митингуют предприниматели.

Напомним, ранее в сети резко отреагировали на неоднозначное заявление Зеленского о том, что попытка боевиков ДНР прорвать линию соприкосновения на Донбассе «не изменит «курс на завершение войны».

О других уроках российской провокации читайте в статье «ФАКТОВ» «Путин пошел в наступление на Донбассе: два важных итога для Зеленского».

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