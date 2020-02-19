- 16:39 Обострение на Донбассе: министра обороны вызывают в Раду для отчета
- 16:39 «Тренер заставлял спать с ним»: спортсмен сделал заявление о сексуальных домогательствах
- 16:23 Наглость без предела: в России завели дела на украинских военных после боев на Донбассе 18 февраля
- 16:21 С маской и колбаской: Леся Никитюк похвасталась бесконечными ногами
- 16:20 Ищут китайцев и просто чихающих: в России к борьбе с коронавирусом привлекли казаков
- 16:08 Пистолеты, автоматы и даже гранатометы: в Одессе поймали торговца оружием из зоны ООС
- 16:01 Томная Даша Астафьева в бассейне восхитила сети
- 15:54 Уже начали копать могилу: на Виннитчине вдруг "ожила" пенсионерка, которую официально признали мертвой
- 15:48 Карантин в Киеве: закрыта еще каждая пятая школа
- 15:40 Под Львовом местные жители заблокировали госпиталь, опасаясь прибытия эвакуированных из Китая украинцев
- 15:38 «Почему на фронте гибнут люди?»: жительница Донбасса набросилась на Зеленского
- 15:35 Бой побитого Усиком россиянина отложен: названа причина
«Почему на фронте гибнут люди?»: жительница Донбасса набросилась на Зеленского (видео)
У президента Зеленского пытались добиться ответа на вопрос о возможности примирения с Россией, устроившей 18 февраля вооруженную провокацию на Донбассе.
Неудобный для себя вопрос глава государства услышал во время посещения отреставрированной больницы в Борисполе.
«Зеленский — ты предатель. Почему на фронте гибнут? Что для тебя Россия? Отвечайте, я ваш народ», — прокричала ему вслед женщина, назвавшаяся жительницей Донецка.
Видео опубликовали журналисты BBC Україна.
В комментариях Facebook-пользователи заметили, что президенту не понравились вопросы женщины, хоть он и сделал вид, что не услышал их.
А пользователь с ником «Дата Туташкин» поразился оптимизму президента, который шутит, гуляя по больнице «со взяточниками» в то время, когда под Офисом президента митингуют предприниматели.
Напомним, ранее в сети резко отреагировали на неоднозначное заявление Зеленского о том, что попытка боевиков ДНР прорвать линию соприкосновения на Донбассе «не изменит «курс на завершение войны».
О других уроках российской провокации читайте в статье «ФАКТОВ» «Путин пошел в наступление на Донбассе: два важных итога для Зеленского».
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
Приходит жена домой навеселе. Муж из спальни говорит: — Солнышко мое, что это у тебя там упало? — Моя шубка... — А почему с таким грохотом? — Твое солнышко из нее вылезти не успело!..