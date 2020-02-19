- 16:39 Обострение на Донбассе: министра обороны вызывают в Раду для отчета
- 16:39 «Тренер заставлял спать с ним»: спортсмен сделал заявление о сексуальных домогательствах
- 16:23 Наглость без предела: в России завели дела на украинских военных после боев на Донбассе 18 февраля
- 16:21 С маской и колбаской: Леся Никитюк похвасталась бесконечными ногами
- 16:20 Ищут китайцев и просто чихающих: в России к борьбе с коронавирусом привлекли казаков
- 16:08 Пистолеты, автоматы и даже гранатометы: в Одессе поймали торговца оружием из зоны ООС
- 16:01 Томная Даша Астафьева в бассейне восхитила сети
- 15:54 Уже начали копать могилу: на Виннитчине вдруг "ожила" пенсионерка, которую официально признали мертвой
- 15:48 Карантин в Киеве: закрыта еще каждая пятая школа
- 15:40 Под Львовом местные жители заблокировали госпиталь, опасаясь прибытия эвакуированных из Китая украинцев
- 15:38 «Почему на фронте гибнут люди?»: жительница Донбасса набросилась на Зеленского
- 15:35 Бой побитого Усиком россиянина отложен: названа причина
Карантин в Киеве: закрыта еще каждая пятая школа
В Киеве школьники возвращаются за парты после карантина. Ко вторнику, 18 февраля, открылась большая часть учебных заведений. А 19 февраля восстановлено обучение еще в 11 школах. Как сообщили в столичном департаменте образования и науки, сегодня из 430 столичных школ закрыты двери в 82-х: полностью не работают 63 и в 19 — отдельные классы. Карантин продолжили в 1 688 классах, в которых отсутствуют 44 393 человека (вчера — 48 780 детей в 1880 классах).
Школьные администрации на месте решают, как закрывать заведения — полностью или частично: к таким мерам могут прибегать при отсутствии пятой части учеников. В учреждениях ежедневно уделяют внимание мониторингу посещаемости. В Шевченковском районе несколько дней сохраняется самый высокий процент отсутствующих детей — 46 процентов, далее идут Дарницкий (37 процентов), Деснянский (19) районы. Средний показатель по городу — 14 процентов (вчерашний показатель — 16,6).
Как утверждают специалисты, карантин позволяет снизить остроту эпидпроцесса. Ведь своевременное введение такого режима в школах помогает на треть уменьшить распространение заболеваемости гриппом и ОРВИ.
Педагогам и родителям рекомендовано при появлении признаков заболевания у школьников немедленно обращаться за медпомощью. Грипп, по заверению медиков, страшен возможными тяжелыми осложнениями, в том числе вирусной пневмонией, которая чревата печальным исходом. Особенно внимательными к своему здоровью должны быть люди из группы риска: дети, пожилые, беременные, люди с хроническими заболеваниями и сниженным иммунитетом. Наиболее эффективной профилактикой гриппа ВООЗ считает вакцинацию. Медики неустанно повторяют: при проявлении болезни не заниматься самолечением, «своевременно самоизолироваться» и лечиться под присмотром врача, чтобы избежать осложнений.
Напомним, что в столице на прошлой неделе были зарегистрированы 15 340 больных гриппом и ОРВИ (отмечен рост заболеваемости на 0,9 процента). В медучреждения попали 308 человек, из которых 218 — дети.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в Киеве недавно называли самые «болеющие» районы столицы. «ФАКТЫ» также информировали о том, где в Киеве можно сделать прививку от гриппа.
Сообщалось также, что в школе на Харьковщине зафиксировали вспышку гепатита А.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
Приходит жена домой навеселе. Муж из спальни говорит: — Солнышко мое, что это у тебя там упало? — Моя шубка... — А почему с таким грохотом? — Твое солнышко из нее вылезти не успело!..