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Здоровье и медицина

Карантин в Киеве: закрыта еще каждая пятая школа

15:48 19 февраля 2020 107
карантин в школе
Наталина СИДОРЕНКО, «ФАКТЫ»

В Киеве школьники возвращаются за парты после карантина. Ко вторнику, 18 февраля, открылась большая часть учебных заведений. А 19 февраля восстановлено обучение еще в 11 школах. Как сообщили в столичном департаменте образования и науки, сегодня из 430 столичных школ закрыты двери в 82-х: полностью не работают 63 и в 19 — отдельные классы. Карантин продолжили в 1 688 классах, в которых отсутствуют 44 393 человека (вчера — 48 780 детей в 1880 классах).

Школьные администрации на месте решают, как закрывать заведения — полностью или частично: к таким мерам могут прибегать при отсутствии пятой части учеников. В учреждениях ежедневно уделяют внимание мониторингу посещаемости. В Шевченковском районе несколько дней сохраняется самый высокий процент отсутствующих детей — 46 процентов, далее идут Дарницкий (37 процентов), Деснянский (19) районы. Средний показатель по городу — 14 процентов (вчерашний показатель — 16,6).

Как утверждают специалисты, карантин позволяет снизить остроту эпидпроцесса. Ведь своевременное введение такого режима в школах помогает на треть уменьшить распространение заболеваемости гриппом и ОРВИ.

Педагогам и родителям рекомендовано при появлении признаков заболевания у школьников немедленно обращаться за медпомощью. Грипп, по заверению медиков, страшен возможными тяжелыми осложнениями, в том числе вирусной пневмонией, которая чревата печальным исходом. Особенно внимательными к своему здоровью должны быть люди из группы риска: дети, пожилые, беременные, люди с хроническими заболеваниями и сниженным иммунитетом. Наиболее эффективной профилактикой гриппа ВООЗ считает вакцинацию. Медики неустанно повторяют: при проявлении болезни не заниматься самолечением, «своевременно самоизолироваться» и лечиться под присмотром врача, чтобы избежать осложнений.

Напомним, что в столице на прошлой неделе были зарегистрированы 15 340 больных гриппом и ОРВИ (отмечен рост заболеваемости на 0,9 процента). В медучреждения попали 308 человек, из которых 218 — дети.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в Киеве недавно называли самые «болеющие» районы столицы. «ФАКТЫ» также информировали о том, где в Киеве можно сделать прививку от гриппа.

Сообщалось также, что в школе на Харьковщине зафиксировали вспышку гепатита А.

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