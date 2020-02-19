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«Тренер заставлял спать с ним»: спортсмен сделал заявление о сексуальных домогательствах (фото)
В среду, 19 февраля, в ходе пресс-конференции в Киеве спортсмен-скалолаз Павел Векла (на фото в заголовке) вышел на связь из Германии. Он заявил, что на протяжении нескольких лет подвергался сексуальному насилию со стороны своего бывшего тренера. Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что в Днепре тренер по карате принуждал к занятиям любовью 16-летнюю девочку.
По словам Павла Веклы, он с 13 лет занимался скалолазанием. По 200 и более дней в году находился на тренировочных сборах и соревнованиях. Поэтому был под полным контролем наставника. Контакт с родителями был недостаточным, чтобы рассказать о проблемах, из-за которых пытался выброситься из окна или прыгнуть с моста в реку.
— Я семь лет носил эту боль в себе, не решаясь о ней рассказывать, — заявил Павел Векла. — Тренер не прибегал к грубому насилию, наоборот, терпеливо обрабатывал меня. Например, говорил: «Может, ты гей». Старался приучить меня к мысли, что в однополой любви нет ничего зазорного. Я сопротивлялся, когда он касался меня, отталкивал его руку. В поездках он неизменно селил меня в своем номере, заставлял спать с ним. Мне и другому своему ученику он твердил, что тратит на нас по 10−15 тысяч евро в год. Теперь я понимаю, что это не так.
— Павел решился открыто заявить о пережитом им сексуальном насилии, лишь когда ушел из большого спорта и переехал в Германию (раньше он жил в городе Украинка Киевской области) и обратился в суд этой страны, — заявил украинский адвокат Веклы Саад Шади. — Нужно понимать, что бывший тренер Павла — человек влиятельный, занимает высокую должность в Федерации альпинизма и скалолазания Украины, взял в свои руки распределение денег, которые эта структура получает от государства. В его власти включить или не включить того или иного спортсмена в состав сборной, предоставить или не дать финансирование на участие в соревнованиях. В значительной степени этим объясняется то, что раньше факты домогательства не разглашались — в альпинистской среде многие о них знали, но молчали.
Мы уже собрали несколько свидетельств других спортсменов о деяниях бывшего тренера Павла Веклы. После того, как в конце прошлого года Векла публично обвинил бывшего наставника в педофилии, родительский комитет при Федерации альпинизма и скалолазания Украины обратился в президиум этой организации с требованием принять меры. В результате тренера отстранили от работы с детьми. Несмотря на это, в январе он все же поехал с ребятами на тренировочные сборы за границу.
Этот тренер присутствовал на пресс-конференции. Но микрофон ему так и не дали. В кулуарах он заявил журналистам, что Павел Векла его оклеветал и что вся эта история связана с попыткой неких людей захватить власть в Федерации альпинизма и скалолазания Украины.
Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что под Москвой тренер-педофил несколько месяцев насиловал 12-летнюю ученицу.
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