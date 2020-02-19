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Политика

«Я категорически против»: нардеп Бужанский объяснил свой скандальный демарш в Раде

18:00 19 февраля 2020 83
Голосование
Инф. «ФАКТОВ»

Народный депутат фракции «Слуга народа» Максим Бужанский объяснил, почему не встал, когда в Раде объявили минуту молчания в память о погибших участниках Революции достоинства. Об этом сообщает Радіо Свобода.

«Вчера вице-спикер парламента выступил и предложил почтить память всех погибших на Майдане. Я встал вместе со всеми, конечно. Я скорблю по всем погибшим. Сегодня вице-спикер от БЮТ предложила почтить память одной части погибших. Я категорически против такого подхода», — заявил Максим Бужанский.

Ранее сообщалось, что минуту молчания в память о погибших на Майдане объявляли на заседании Верховной Рады во вторник, 18 февраля. На следующий день в сети появилось скандальное видео с нардепом Бужанским.

Фото: группа Facebook «Баба і кіт».

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