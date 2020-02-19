- 14:53 Коронавирус на Diamond Princess: карантин на лайнере закончился
- 14:45 В школе на Киевщине неизвестный распылил газ: 16 учеников попали в больницу
- 14:35 Тело пока не выдали: стало известно, где состоится прощание с погибшим во время атаки боевиков бойцом
- 14:26 Годовщина расстрелов на Майдане: "слуга народа" отказался почтить память погибших
- 14:21 В Одессе полицейский изнасиловал несовершеннолетнюю, находившуюся в розыске
- 14:20 Метеорологи объявили о начале весны в Киеве
- 14:13 Где смотреть онлайн «Тоттенхэм» — «Лейпциг»: расписание трансляций матча Лиги чемпионов
- 14:13 «После «Текста» не отмоешься»: Кристина Асмус снялась голой в душе
- 14:10 Зеленский обозвал майора ВСУ "треплом": в сети всплыло скандальное видео
- 14:03 Защищают от «народной любви»: в Петербурге к приезду Путина установили стену из бронестекла
- 13:54 «Испугался и глазки забегали»: Брэд Питт обещал актрисе романтические отношения, но передумал
- 13:49 Боец ВСУ раскрыл детали кровавого боя под Золотым
Годовщина расстрелов на Майдане: "слуга народа" отказался почтить память погибших (видео)
В сеть выложили видео, снятое в Верховной Раде Украины, где народные депутаты минутой молчания почтили память погибших на Майдане во время Революции достоинства, а «слуга народа» Максим Бужанский остался сидеть, в то время как его коллеги по парламенту встали.
Соответствующее видео опубликовали в социальных сетях на страничке «Баба і кіт».
Следует отметить, что минуту молчания в память о погибших объявляли на заседании во вторник, 18 февраля — ровно шесть лет назад, в 2014 году, в этот день в центре Киева погибли десятки людей. А видео из Рады в сети всплыло на следующий день.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в столице в годовщину трагических событий на Майдане состоялось шествие в память о Героях Небесной Сотни. После панихиды в Михайловском соборе люди прошли через центр Киева, а мемориалу.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
Дети в садике: — А меня аист принес! — говорит один. — А меня из Интернета скачали! — А у нас семья бедная, папа сам все делает...