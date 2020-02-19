Годовщина расстрелов на Майдане: "слуга народа" отказался почтить память погибших (видео)

Украина

В сеть выложили видео, снятое в Верховной Раде Украины, где народные депутаты минутой молчания почтили память погибших на Майдане во время Революции достоинства, а «слуга народа» Максим Бужанский остался сидеть, в то время как его коллеги по парламенту встали.

Соответствующее видео опубликовали в социальных сетях на страничке «Баба і кіт».

Следует отметить, что минуту молчания в память о погибших объявляли на заседании во вторник, 18 февраля — ровно шесть лет назад, в 2014 году, в этот день в центре Киева погибли десятки людей. А видео из Рады в сети всплыло на следующий день.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в столице в годовщину трагических событий на Майдане состоялось шествие в память о Героях Небесной Сотни. После панихиды в Михайловском соборе люди прошли через центр Киева, а мемориалу.

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